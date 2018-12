Berdisko Ria Bareng V Radio dalam Acara V Classic Disko

JAKARTA - V Radio kembali memanjakan para pendengarnya lewat acara yang bertajuk ‘V Classic Disko’ yang dihibur oleh DJ Indigo Deville dan DJ Merlin. Acara ini pun diselenggarakan di Musro kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat pada Jumat (21/12/2018).

Dari pantauan Okezone, para tamu undangan yang sudah hadir bersiap untuk berdisko ria bareng DJ Indigo Deville dan DJ Merlin dengan suguhan lagu-lagu dari medio '80an hingga '90an. Praktis, para tamu undangan yang hadir diajak untuk bernostalgia untuk menikmati suguhan musik tersebut.

Baca juga: Mbah Mijan Klarifikasi Syahrini Bukan Dilamar Reino Barack

Tidak hanya sampai di situ, para tamu undangan yang hadir mulai memadati venue sekira pukul 21:00 WIB. Sebelum acara dimulai, para tamu memang sengaja diajak untuk bermain kuis seputar pengetahuan mengenai acara-acara dari V Radio.

Ketika waktu sudah menunjuk angka 10, barulah Dj Indigo Deville dan Dj Merlin beraksi dibalik turntable. Terang saja, para penonton dan tamu undangan yang hadir seolah terhipnotis dengan lagu-lagu ala '80an dan '90an, sehingga para tamu langsung turun ke floor untuk berjoget.

Lebih lanjut, acara V Classic Disko ini juga diadakan secara rutin dengan selang waktu 2 bulan sekali. Dan pada tahun ini, acara tersebut telah diadakan selama enam kali.

Sebagai informasi, selain dapat menyaksikan langsung acara V Classic Disko, para pendengarnya setianya juga dapat mendengarkan keseruan acaranya lewat radio.

Ha itu pun langsung disampaikan oleh Leli Kamal selaku Program and Content Divisi Head V Radio.

“Kita hari ini, V Radio punya acara V Classic Disko namanya. Ini sebenarnya acara rutin yang kita buat (untuk) pendengar kita. Karena sebenarnya kita sudah punya acara ini on air jam 8 sampe 12 malam,” paparnya.

Baca juga: Sukses Besar di Bandung, Tulus Akan Gelar Konser Tunggal di Jakarta

“Jadi acara ini 2 bulan sekali kita mengadakan off airnya. Sebenarnya kita live dari on airnya. Jadi disaat yang bersamaan pendengar bisa mendengarkan on air tapi yang pengen ke sini ngumpul disko-diskoan, dengerin lagu 80an, 90an mereka bisa dateng. Kali ini kita mengadakan di Musro,” pungkasnya.

(ady)