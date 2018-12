Song Jong Ki hingga Kim Ji Won Hadiri Pembukaan Proses Syuting ASADAL

SEOUL- Drama TvN Asadal yang dibintangi Song Joong Ki dan Kim Ji Won nampaknya akan segera memulai proses produksi syuting. Hal tersebut di tandai dengan acara pemotongan pita di lokasi syuting.

Tim produksi dan para pemain legendaris termasuk Kim Ok Bin, Kim Eui Sung, dan Park Hae Joon berkumpul untuk upacara pembukaan drama pada 5 desember lalu.

Pembukaan itu sekaligus merayakan selesainya konstruksi yang dibangun selama delapan bulan untuk latar tempat drama tersebut.Para staf dan pemain drama Asadal juga berharap dapat memulai proses syuting dengan aman dan lancar.

Pemeran utama, Song Joong Ki mengatakan dirinya akan bekerja sama dengan para staf dan aktor lainnya untuk memberikan drama yang terbaik.

“Saya akan mempersiapkan dengan baik bersama seluruh staf, aktor, dan sutradara. Saya akan mencurahkan semua semangat dan waktu saya untuk membuat yang terbaik untuk drama ini, ” ungkapnya seperti dilansir dari Soompi, Jumat (21/12/2018).

Selain itu, aktor senior Jang Dong Gun mengungkapkan rasa bangganya menjadi bagian dari drama.

Ia mengatakan, “Saya bangga dapat bekerja bersama dengan sutradara, penulis, anggota staf, dan aktor terbaik untuk memulai genre baru drama Korea. Ini akan menjadi proses yang panjang, tapi saya harap tidak ada yang terluka dan semua orang menyelesaikan perjalanan bersama sampai akhir. ”

Sama dengan Jang Dong Gun, Kim Ji Won juga merasa bangga dapat bekerja sama dengan aktor, sutradara dan staf yang hebat. Bintang Fight For My Way ini juga sangat bersemangat untuk memulai syuting di lokasi yang dibuat khusus itu. Ia berharap proses syuting berjalan dengan baik dan aman.

Asadal sendiri adalah drama fantasi yang terjadi di kota mitos Asadal, ibu kota kerajaan Gojoseon. Drama ini akan menampilkan konflik, keharharmonisan dan cinta antara penduduk Asadal. Drama ini diperkirakan tayang pada tahun 2019 mendatang.

