Instagram Umumkan Akun Selebrita Korea Terpopuler 2018

SEOUL – Instagram telah merilis daftar akun selebriti terpopuler 2018 yang dirangkum untuk 7 kategori. Diantaranya Most Loved Account, Account With Most Growth, Top Boy Group, Top Girl Group, Photo With Most Likes, dan Top 10 Accounts.

Menurut Instagram, Korea Selatan telah tumbuh menjadi industri seni yang paling ramai selama tiga tahun berturut – turut. Maka tidak mengherankan jika instagram sebagai platform media sosial untuk membagikan momen terindah ini memberikan penghargaan tersebut kepada bintang K-Pop.

Untuk penghargaan pertama dengan kategori Most Loved Account, dimenangkan oleh Jennie BLACKPINK. Pelantun lagu Solo ini dinilai menjadi salah satu akun teraktif sepanjang 2018, dilihat dari jumlah like, komentar, hingga foto serta video yang diunggah Jennie ke instagram.

“Saya selalu bersyukur bahwa penggemar tertarik dengan Instagram saya. Harap perhatikan Instagram saya, karena saya akan berbagi lebih banyak kenangan,” kata Jennie seperti dikutip Soompi, Kamis (20/12/2018).

Kategori selanjutnya ada Account With Most Growth yang dimenangkan oleh bintang drama Let’s Fight Ghost, Kim So Hyun. Hal tersebut berdasarkan peningkatan pengikut Kim, serta cara gadis 19 tahun ini berkomunikasi dengan penggemar lewat fitur instagram seperti insta stories, IGTV, dan instagram live.

BTS memenangkan kategori Top Boy Group sementara BLACKPINK terpilih sebagai Top Girl Group di Instagram. Akun resmi yang dijalankan oleh agensi grup dengan pengikut terbanyak ini dianggap memenuhi syarat untuk meraih penghargaan ini.

Menanggapi kemenangan BLACKPINK sebagai Top Girl Group, pelantun lagu Ddu Du DDu DU ini pun mengucapkan rasa terima kasih mereka. “Kami sangat berterima kasih untuk semua orang yang mengikuti dan menyukai akun BLACKPINK. Kami akan membagikan lebih banyak berita baik dengan semua orang di tahun depan.”

Untuk kategori Photo With Most Likes, dimenangkan oleh BTS. Dimana foto tersebut diambil pada bulan Mei 2018 atas kemenangan pelantun lagu IDOL di ajang penghargaan Billboard Music Awards (BBMAs).

Sementara itu, sama dengan idolanya, "Army," sebagai penggemar BTS pun menjadi komunitas fandom terbesar di instagram. Hastag #btsarmy pun muncul lebih sering ketimbang fandom artis K-Pop lainnya.

Penghargaan selanjutnya ada The Most Followers yang diraih oleh G-Dragon dengan

Terakhir, ada G-Dragon dengan jumlah jumlah pengikut Instagram terbanyak, 16,1 juta followers sejak tahun 2014. Sehingga membuat member Big Bang ini masuk jajaran atas sebagai Top 10 Accounts 2018

Aktor Lee Jong Suk yang menempati urutan 4 dalam Top 10 Accounts 2018 berbagi pengalaman tentang penggunaan instagram untuk berkomunikasi dengan para penggemarnya itu.

“Instagram adalah cara yang bagus untuk berkomunikasi dengan penggemar Korea dan internasional. Karena ini adalah penghargaan yang diberikan oleh setiap penggemar, saya bahkan lebih bersyukur.” Katanya.

Melansir Soompi, Okezone merangkum 10 akun selebriti Korea terpopuler berdasarkan jumlah followers di instagram.

1. G-Dragon BIGBANG (@xxxibgdrgn) – 16,1 juta

2. Chanyeol EXO (@real_pcy) – 16 juta

3. EXO Sehun (@oohsehun) – 14,8 juta

4. Lee Jong Suk (@jongsuk0206) – 14,4 juta

5. Baekhyun EXO (@baekhyunee_exo) – 13,8 juta

6. Taeyeon Girls 'Generation (@taeyeon_ss) – 12,9 juta

7. GOT7's Jackson (@ jacksonwang852g7) – 11,9 juta

8. Lisa BLACKPINK (@lalalalisa_m) 11,7 juta

9. Jennie BLACKPINK (@jennierubyjane) – 10,6 juta

10. Nam Joo Hyuk (@skawngur) – 10 juta

