Nana Pastikan Bintangi Blue Eyes, Jang Ki Yong Masih Pikir-Pikir

SEOUL – Im Jin Ah a.k.a Nana dikabarkan akan kembali ke layar kaca, setelah memutuskan hengkang dari produksi drama Four Sons. Kali ini, dia memutuskan untuk membintangi drama baru OCN, Blue Eyes (judul sementara).

“Nana akan terlibat dalam drama baru OCN yang dijadwalkan tayang pada semester I 2019,” ujar sumber dalam OCN seperti dikutip dari Soompi, pada Jumat (21/12/2018).

Dalam drama itu, Nana akan berperan sebagai detektif polisi Do Hyun Jin, yang tak membiarkan statusnya sebagai anak terbuang menghalangi masa depannya. Tumbuh di panti asuhan, Do Hyun Jin menjadi lulusan terbaik di akademi kepolisian dan bekerja sebagai detektif di Seoul, Korea Selatan.

Sang detektif kemudian jatuh cinta kepada seorang reporter yang mati mendadak. Namun ketika Do Hyun Jin berusaha mengungkapkan kematian pria tersebut, dia menyadari telah terjerembap dalam masalah besar.

Sementara itu, aktor Come and Hug Me, Jang Ki Yong, dikabarkan masih mempertimbangkan untuk membintangi drama ini. Apabila dia menerimanya, maka Jang akan berperan sebagai seorang pembunuh bernama Kim Shi Hoon.

Kim Shi Hoon digambarkan sebagai seseorang yang bisa menjadikan apapun yang ada di dekatnya sebagai senjata pembunuh. Kim Shi Hoon menjadi pistol seolah-olah benda itu sebagai tangannya sendiri. Dia juga mampu melemparkan pisau secara akurat kepada targetnya hanya dari jarak beberapa meter.

Setelah menghabisi targetnya, Kim Shi Hoon bisa menghilang tanpa air. Kemampuan itulah yang membuat organisasi dan gang dari berbagai negara menggunakan jasanya. Ia disewa untuk menjadi pembunuh bayaran demi mencari keberadaan keluarganya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari Jang Ki Yong terkait keterlibatannya dalam Blue Eyes. Apabila Jang menerimanya, maka ini akan menjadi lakon keduanya sebagai pemeran utama setelah tahun ini sukses dengan Come and Hug Me.

Sementara Nana, terakhir kali bermain drama pada 2016, lewat drama tvN, The Good Wife. Drama Four Sons yang dia perankan bersama Park Hae Jin tak berjalan dengan mulus. Akibat syuting yang terus ditunda, Nana akhirnya memutuskan mundur dari proyek itu pada 25 Agustus 2018.*

(SIS)