Ddu-Du Ddu-Du Milik BLACKPINK Jadi VM K-Pop Paling Banyak Ditonton di YouTube pada 2018

LOS ANGELES – Video musik (VM) Ddu-Du Ddu-Du milik BLACKPINK, menjadi video musik K-Pop terbanyak yang ditonton di YouTube sepanjang 2018. Melansir Forbes, Jumat (21/12/2018), Ddu-Du Ddu-Du mendulang 554.647.286 view sepanjang 1 Januari 2018 hingga 19 Desember 2018.

Ddu-Du Ddu-Du sekaligus menjadi video musik K-Pop tercepat yang menembus 500 juta. Rekor itu diraih BLACKPINK hanya dalam waktu 5 bulan sejak dirilis pada 15 Juni 2018. Lagu itu juga menempati posisi keempat video musik yang paling banyak ditonton di YouTube dalam 24 jam sejak dirilis sepanjang masa.

Berada di belakang BLACKPINK, boyband BTS menempatkan dua lagu andalannya: Fake Love dan IDOL. Berdasarkan data yang dirilis YouTube, Fake Love mendulang 403.809.389 view, sementara IDOL telah ditonton 303.893.944 kali.

Tak hanya itu, Fake Love juga ditonton lebih dari 35,9 juta kali hanya dalam 24 jam perilisannya. Ini membawa BTS ke posisi ketiga video musik yang paling banyak ditonton dalam 24 jam sepanjang sejarah YouTube. Video klip tersebut kalah tipis dari VM Gentleman milik PSY yang mendulang 36 juta view dalam 24 jam saat dirilis pada April 2013.

Di peringkat keempat video musik K-Pop yang paling banyak ditonton sepanjang 2018, diisi oleh MOMOLAND dengan BBoom BBoom yang mendapatkan 295.236.167 view. Selanjutnya, ada TWICE dengan What is Love? yang mengumpulkan 232.258.946 view.

Sementara itu, iKON mengamankan posisi keenam dengan 229.333.861 view lewat video musik Love Scenario. Sedangkan empat posisi terbawah, diisi oleh Red Velvet, TWICE, MOMOLAND, dan Jennie ‘BLACKPINK’.

Berikut adalah detail peringkat 10 besar video musik terbanyak yang ditonton di YouTube sepanjang 1 Januari hingga 19 Desember 2018:

1. BLACKPINK “Ddu-Du Ddu-Du” – 554.647.286 view

2. BTS “Fake Love” – 403.809.389 view

3. BTS “IDOL” – 303.893.944 view

4. MOMOLAND “BBoom BBoom” – 295.236.167 view

5. TWICE "What is Love?" – 232.258.946 view

6. iKON “Love Scenario” – 229.333.861 view

7. Red Velvet “Bad Boy” – 172.866.352 view

8. TWICE "Dance The Night Away" – 140.085.017 view

9. MOMOLAND “Baam” – 129.468.900 view

10. Jennie (BLACKPINK) “SOLO” – 124.527.987 view*

