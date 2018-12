JAKARTA – Kesedihan tengah menyelimuti keluarga seniman Ida Royani, pasalnya Kamis 20 Desember 2018, ibunda Ida Royani dikabarkan meninggal dunia.

Berita mengenai kepergian ibu Ida Royani, Siti Aminah Royani pertama kali disampaikan oleh sang cucu, Jenahara lewat insta story miliknya, hari ini. Dalam unggahan sang desainer, Jenahara Nasution menggunakan foto masa kecilnya bersama sang nenek.

“Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah pulang ke rahmatullah ibu dan nenek kami tercinta. Semoga almarhumah khusnul khotimah dan yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan keikhlasan. Selamat jalan ya nek,” tulis Jenahara beberapa jam lalu.

Selepas itu, putri dari Ida Royani ini mengunggah potret sang nenek dengan nuansa hitam dan putih. “I never said good bye, until we meet again nek,” katanya.

Baca Juga: Ida Royani Merasa Lady Gaga-nya Indonesia

Unggahan yang diberikan kepada 370 ribu followersnya itu kemudian banjir doa di kolom komentar.

“Turut belasungkawa Kak @jenaharanasution, semoga almarhumah khusnul khotimah dan keluarga yang ditinggal diberi keikhlasan, aamiin,” tulis salah satu netizen.

“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Allahummaghfirlaha warhamha wa’afiha wa’fu’anha. insyaa Allah, almarhumah khusnul khotimah.. Turut berduka Jee,” sambung yang lainnya.

Sekadar informasi, Siti Aminah Royani merupakan ibu dari Ida Royani, aktris yang pernah hits di era 70an. Namanya melambung seiring duetnya bersama almarhum Benyamin Sueb dalam deretan film yang pernah dimainkan.

Seperti Benyamin Biang Kerok (1972), Tarsan Kota (1974), juga Ratu Amplop (1974). Setelah tak lagi bermain film, Ida pun meneruskan jejaknya menjadi seorang desainer muslimah.

Bukan hanya Ida Royani yang berprofesi sebagai desainer, satu dari putrinya, Jenahara Nasution pun mengikuti jejak sang ibunda dengan menjadi seorang desainer.

Namanya pun dikenal hingga ke luar negeri, pasalnya wanita bernama lengkap Nanida Jenahara Nasution itu sering mengadakan fashion show di berbagai belahan dunia.

(edh)