LOS ANGELES - Cerita tentang Aladdin sudah dikenal dan mungkin dihafal oleh banyak orang, terutama penggemar Disney animasi. Kisah Aladdin, seorang anak jalanan yang berteman dengan jin, yang kemudian bertemu dengan seorang putri tersebut akhirnya meluncurkan versi terbarunya.

Seorang sutradara bernama Guy Ritchie yang terkenal dengan garapan film thrillernya tidak akan menampilkan sisi elemen Aladdin yang sudah biasa, seperti karpet terbang, lampu yang dicuri, tapi akan mengganti itu semua dengan segala hal yang dianggapnya segar. Misalnya saja karpet terbang akan dia ganti dengan mobil dan lampu yang dicuri dengan uang.

Aladdin yang dihadirkan pun kabarnya akan menjadi seorang pahlawan yang tidak diunggulkan. Dengan keterampilan dan pengalamannya, Ritchie akan membuat Aladdin terasa berbeda dan segar untuk penggemarnya.

“Keterampilan dan pengalaman saya cukup untuk membuatnya terasa segar dan berharga, tetapi tidak terlalu banyak sehingga akan menghapus nostalgia,” kata Ritchie yang Okezone lansir dari laman Entertainment Weekly, Kamis (20/12/2018).

Ia menambahkan bahwa karena ia memiliki lima anak, film untuk anak-anak sangat menarik baginya. Aladdin pertama terbukti lebih dari sekadar film anak-anak.

DIsney pun akhirnya merilis potret penampilan perdana dari tiga pemain utamanya di film ini. Aladdin akan diperankan oleh bintang baru bernama Mena Massoud. Sementara itu tokoh Jin akan diperankan oleh Will Smith dan Putri Jasmine oleh Naomi Scott.

Disney melalui dunia fiksi Timur Tengah, ditenun dengan nafsu berkelana dan sihir yang terinspirasi oleh cerita rakyat Arab dalam Seribu Satu Malam, hingga kemudian naik ke puncak box office pada 1992. Sebelumnya pada 1989 The Little Mermaid dan 1991 dengan Beauty and the Beast, kemudian Aladdin membantu menguatkan animasi Disney.

Dengan cerita yang memukau penonton dan melejit, memamerkan lagu-lagu seperti "A Whole New World" dan "Friend Like Me," itu menjadi salah satu film yang paling disukai di Gedung Mouse pada masanya. Ketika Disney mulai meningkatkan produksi remake live-action dari dongeng animasi - seperti Cinderella pada 2015 dan blockbuster Beauty and the Beast, Aladdin yang digarap oleh Ritchie di pucuk pimpinan.

(ady)