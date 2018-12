NEW YORK – Di penghujung tahun 2018 ini majalah Forbes merilis 10 selebriti paling kaya menurut penghitungan keuntungan yang dimiliki, saham perusahaan, aset yang diperdagangkan secara publik, dan real estat.

Dari 10 nama yang dirilis, bintang muda berusia 21 tahun Kylie Jenner, masuk dalam jajaran selebriti terkaya diantara nama – nama besar lainnya.

Disebutkan oleh Forbes, jika kekayaan Kylie mencapai USD900 juta ( Rp12,9 miliar) sehingga menempati urutan ke lima setelah atlet basket, Michael Jordan atas kekayaannya sebesar USD1,7 miliar (Rp24,5 triliun).

Keuntungan yang mencapai ratusan juta dollar oleh Kylie itu diraih oleh saudara tiri Kim Kardashian itu dari bisnis kosmetik yang dirintis sejak 2015 dengan nama Kylie Cosmetics.

Bisnis itu pun meroket dengan cepat, hingga Forbes pun merilis keuntungan perusahaan kosmetik Kylie selama dua tahun terakhir yang meraih keuntungan USD630 juta (Rp9 miliar).

Kylie pun sempat berucap jika kecintaannya terhadap kosmetik pun membawa dirinya menjadi miliuder termuda.

“Bisa kalian bayangkan, semua itu hanya berawal dari satu set lipstick. Saya pikir ini merupakan sesuatu yang baik dimana kalian bisa melihat semua warna dalam lipstick,” kata Jenner di instagram pada 11 Juli 2018.

Ditambahkan oleh ibu satu anak itu, media sosial menjadi senjata ampuh baginya untuk mengenalkan beberapa produk kosmetiknya kepada dunia.

“Media sosial adalah platform yang luar biasa, saya memiliki kemudahan untuk berinteraksi dengan penggemar dan pelanggan saya," kata Jenner.

Sementara itu tiga teratas selebriti terkaya versi Forbes diraih oleh George Lucas dengan penghasilan USD5,4 miliar (Rp77,9 triliun). Kekayaan itu melonjak tinggi setelah penjualan perusahaan Lucasfilm Limited kepada Walt Disney di tahun 2012 seharga USD 4 miliar (Rp57,7 triliun).

Pada posisi runner up selebriti terkaya lainnya ada Steven Spielberg, USD3,7 miliar (Rp53,4 triliun).

Steven pun sukses dikenal sebagai sutradara dan produser dari film yang mencetak box office seperti sekuel Jurrasic Park, Indiana Jones, The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn, serta yang terbaru adalah film fantasi fiksi ilmiah Ready Player One yang meraih laba bersih sebanyak USD407 juta ( Rp5,8 miliar).

Serta urutan ketiga ada Oprah Winfrey dengan peraihan USD2,8 miliar (Rp40,4 triliun). Salah satu sumber kekayaan sang presenter kondang itu didapatkan dari investasinya di perusahaan Weight Watchers. Serta saham lainnya di bidang real estate kawasan mewah di California.

Berikut Okezone merangkum 10 selebriti terkaya versi Forbes, Rabu 18 Desember 2018

1. George Lucas, USD5,4 miliar (Rp77,9 triliun)

2. Steven Spielberg, USD3,7 miliar (Rp53,4 triliun)

3. Oprah Winfrey, USD2,8 miliar (Rp40,4 triliun)

4. Michael Jordan, USD1,7 miliar (Rp24,5 triliun)

5. Kylie Jenner, USD900 juta (Rp12,9 miliar)

6. Jay – Z, USD900 juta (Rp12,9 miliar)

7. David Copperfield, USD875 juta (Rp12,6 miliar)

8. Diddy, USD825 juta (Rp11,9 miliar)

9. Tiger Woods, USD800 juta (Rp11,5 miliar)

10. James Patterson, USD800 juta (Rp11,5 miliar)

(edh)