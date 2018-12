JAKARTA - Siapa tidak kenal dengan Indro Warkop? Ya, komedian senior tersebut kini masih eksis dalam berkarya. Terbaru, ia berkolaborasi dengan Orkes Moral Pengantar Minum Racun (OM PMR), grup musik yang pernah bersinar berkat Warkop DKI dahulu.

OM PMR (Orkes Moral Pengantar Minum Racun) juga merupakan salah satu grup musik yang sudah malang melintang di industri musik Indonesia. Saat ini mereka beranggotakan Ima Maranaan, Aji Ceti Bahadursyah, Budi Padukone, Hari Muke Kapur, Yuri Mahipal.

Antara Indro yang memang komedian dengan OM PMR yang mengusung musik komedi inipun akhirnya dipertemukan satu sama lainnya. Mereka menjalin silaturasa, yaitu silaturahmi lewat rasa.

"Makanya istilahnya silaturasa jadi silaturahmi yang dalam artian rasa. Mereka enggak pernah lupa aku, aku enggak pernah lupa dia. Walaupun lewat telepon kadang-kadang selalu berhubungan," kata Indro belum lama ini.

Tak sekedar bersilaturahmi dan bertemu kangen saja, Indro dan OM PMR pun tak segan untuk berkolaborasi.

"Kolaborasi ini sudah terencana sejak lama, ada kedekatan antara Warkop DKI dengan OM PMR, yang kami sebut sebagai Silaturasa, karena silaturahim kami tetap terjalin dan kami saling ingat satu sama lainnya," lanjut Indro.

Beberapa lagu legend yang sukses mereka kolaborasikan antara lain Ngobrol di Warung Kopi, Burung Kakatua, My Bonnie Lies Over The Ocean, dan I don't Wanna Talk About It.

"Satu ketika kami mengadakan reuni kecil kecilan, ternyata lagu lagu yang kami bawakan di acara tersebut mendapat sambutan yang luar biasa dari penonton, setelah itu akhirnya banyak permintaan manggung," tambah Indro.

Dalam acara perkenalan kolaborasi Indro Warkop & OM PMR tersebut, mereka membawakan 4 lagu yang melegenda untuk mengingatkan bahwa beberapa lagu hits Warkop DKI juga ada sumbangsih OM PMR di dalamnya.

"Aku yakin kehadiran kolaborasi aku dengan OM PMR, bisa diterima kembali di masyarakat khususnya di kalangan kaum milenial," tutup Indro.

