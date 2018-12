SEOUL - Aktor Lee Dong Wook dan Yoo In Na baru saja melakukan sesi pembacaan naskah untuk drama tvN mendatang, Touch Your Heart. Melansir Soompi, Selasa (18/12/2018), tim produksi pun merilis sejumlah foto saat keduanya melakukan sesi pembacaan naskah.

Tak hanya itu, pembacaan naskah tersebut juga dihadiri oleh pemain lainnya diantaranya Shin Dong Wook, Son Yoon Sung, Oh Jung Se, Shim Hyung Tak, Jang So Yeon, Park Ji Hwan, dan Lee Joon Hyuk.

Dalam pembacaan naskah pertama, tim produksi sudah bisa melihat chemistry antara Lee Dong Wook dan Yoo In Na. Para staf produksi pun memuji chemistry yang baik antara Lee Dong Wook dan Yoo In Na pada saat pembacaan naskah tersebut.

“Seluruh pemain, termasuk Lee Dong Wook dan Yoo In Na, menunjukkan chemistry yang hebat dari pembacaan naskah pertama, dan rasanya seperti kami siap untuk syuting drama,” komentar tim produksi.

Sebelum pembacaan naskah, sutradara memberikan sambutan dan mengungkapkan bahwa ia akan bekerja keras dan tidak ingin mengecewakan penonton. “Saya akan bekerja keras untuk membuat drama yang sesuai dengan namanya dan menyentuh hati banyak orang,” ujarnya.

Setelahnya, Lee Dong Wook mengungkapkan bahwa dirinya akan meninggalkan kesan yang baik untuk drama tersebut. “Saya akan melakukan yang terbaik untuk meninggalkan jejak saya di tvN di 2019," ujarnya.

Yoo In Na menambahkan," Mari kita membuat drama yang menyenangkan bersama."

Touch Your Heart sendiri bercerita tentang Oh Yoon Seo (Yoo In Na), seorang aktris seorang aktris yang dicintai publik Korea. Namun, kemudian ia terkena skandal dan membuat kariernya merosot.

Suatu hari ia kembali mendapatkan proyek drama dan berperan sebagai sekretaris seorang pengacara. Untuk mendalami perannya, Oh Yoon Seo pun bekerja sama dengan seorang pengacara berhati dingin bernama Kwon Jung Rook (Lee Dong Wook).

Seperti diketahui, Lee Dong Wook dan Yoo In Na sempat dipasangkan di drama populer tvN GOBLIN. Meski bukan pasangan utama drama tersebut, keduanya sukses membuat penonton baper. Para penggemar pun berharap keduanya dipasangkan dalam drama lagi. Hal ini dimanfaatkan tim produksi Touch Your Heart untuk menggaet keduanya sebagai pemeran utama.

Drama Touch Your Heart yang mengusung genre romatis-komedi rencananya akan tayang pada paruh pertama 2019 menggantikan Boyfriend yang saat ini sedang tayang.

