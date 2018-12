SEOUL - Hari ini, Selasa (18/12/2018), tepat setahun sudah Jonghyun 'SHINee' meninggalkan keluarga, teman dan penggemarnya. Mengenang setahun kepergiaanya, keluarga menggelar acara untuk almarhum pada Senin malam (17/12/2018) di teater SM Coex Artium yang dihadiri oleh sejumlah penggemar.

Sebelum acara dimulai, penggemar juga dapat melihat sekilas kenang-kenangan Jonghyun terdahulu, seperti kazoo dan barang-barang yang ia gunakan di konser solonya, serta album solonya, yang dipamerkan di teater.

Dalam acara yang bertajuk “Stories you left us, stories we will continue” tersebut menampilkan video Jonghyun semasa hidupnya dan surat tulus dari penggemar yang didedikasikan untuk Jonghyun. Berlangsung selama dua setengah jam, suasana berlangsung tenang dan damai meski diam-diam ada fans yang menangis ketika menyaksikan klip sang di idola di layar teater.

Acara yang diselenggarkan oleh Shiny Foundation, sebuah yayasan yang didirikan oleh keluarga almarhum tersebut turut dihadiri rekan di satu grupnya yaitu Key, Minho, Taemin. Sementara Onew absen karena baru saja memulai wajib militer.

Tak hanya penggemar dari Korea, para fans dari luar negeri yang beruntung mendapat tiket undian pun turut menghadiri acara tersebut, salah satunya Sarah yang berasal dari Kanada.

“Pasti masih sulit untuk memikirkannya, meski setahun telah berlalu sejak kematiannya. Saya tidak bisa mendengarkan lagu-lagunya untuk sementara waktu, ” ungkapnya seperti dilansir dari Korea Herald, Selasa (18/12/2018).

Meski begitu, Sarah mulai mengatasi rasa sakit dengan mendengarkan album dan lagu-lagu Jonghyun yang dirilis oleh SM setelah kematiannya.

Sementara itu, Bunny dari Filipina, yang menghadiri acara peringatan, mengatakan dia mencoba tetap ceria ketika berbicara dengan teman-temannya tentang Jonghyun.

“Masih terasa aneh, karena saya selalu ingat dia baik-baik saja dan positif. Saya tidak mengharapkan kematiannya. Saya mendengarkan lagu-lagunya setiap kali saya merasa stres di tempat kerja ,” tandasnya.

Seperti diketahui Jonghyun ditemukan tewas di sebuah apartemen pada 18 Desember 2017. Ia mengakhiri hidupnya dengan menghirup asap briket akibat depresi yang dideritanya selama ini.

