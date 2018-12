SEOUL - Walau setahun sudah berlalu, namun rasa sedih fans atas kepergian Jonghyun masih tetap ada. Luka karena ditinggal oleh vokalis SHINee itu untuk selama-lamanya masih membekas di hati penggemar.

Setahun berlalu, tapi fans selalu merindukan Jonghyun. Fans rindu dengan suara Jonghyun, aktivitasnya di sosial media, bahkan tangisnya di atas panggung saat tampil bersama SHINee.

Berbagai cara dilakukan fans untuk menyampaikan rindu mereka pada Jonghyun. Salah satunya adalah dengan menulis pesan di media sosial.

they debuted since 2008 and no member ever left shinee. they were always together as one. but it hurts me how death took their member away. you’ve done well shinee. we all love you. wait for us jjong, we will all see you in the after world and sing replay together #Jonghyun β™₯️ pic.twitter.com/Nr4txoKEx4— ✿ (@reallyshua) December 18, 2018

"Mereka debut sejak 2008 dan tak seorang member pun meninggalkan SHINee. Mereka selalu bersama. Tapi, sakit sekali karena kematian mengambil satu member mereka. Kalian telah bekerja dengan baik SHINee. Kami semua mencintaimu. Tunggu kami Jonghyun, kami akan menemuimu di kehidupan berikutnya dan menyanyikan Replay bersama," tulis @reallyshua.

It has been a year.

No doubt you're always on my mind.

I would always listen to your songs whenever I miss you.



Although it has been a year, the sadness remains.

I hope you're well up there. There's never a day where I do not miss you. πŸŒΉπŸ’•#μ’ ν˜„μ•„_덕뢄에_λ‚΄_평생이_λ”°λœ»ν•΄— A.J (@ljhkhc) December 17, 2018

"Sudah setahun. Tak diragukan lagi jika kamu selalu di pikiranku. Aku akan selalu mendengarkan lagumu ketika aku merindukanmu. Walau sudah setahun, tapi kesedihan itu tetap ada. Aku harap kau baik-baik saja di sana. Tak ada seharipun tanpa aku merindukanmu," sambung @ljhkhc.

"Kau akan selalu di hati kami. Kami tidak akan pernah melupakan bintang terindah kami," timpal @lookawful.

"Dear Jjong Angel. Sudah setahun tanpamu dan rasanya baru kemarin kau meninggalkan kami. Aku harap kau akhirnya menemukan kebahagiaan yang kau cari di atas sana. Kau akan selalu di hati kami. You did well," tambah @Aki14232.

Dear Jjong Angel , It's been a year without you and it's still feels like yesterday that you left us. I hope you finally found the happiness you were looking for up there.

you will always be in our hearts

You did well #Jonghyun#μ’ ν˜„μ•„_덕뢄에_λ‚΄_평생이_λ”°λœ»ν•΄ pic.twitter.com/qsrArB9dy1— Aki1423 (@Aki14232) December 17, 2018

Sejak Senin (17/12/2018), fans terus membanjiri media sosial untuk mengenang Jonghyun. Di Korea, Jonghyun bahkan menjadi trending topik Twitter hingga hari ini.

Pada Senin malam kemarin juga fans meramaikan festival seni yang digelar oleh Shiny Foundation, yayasan yang didirikan oleh keluarga Jonghyun. Member SHINee pun turut hadir dalam acara yang digelar di SMTown COEX tersebut.

(LID)