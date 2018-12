SEOUL - Aktor 30 but 17, Yang Se Jong, dipastikan akan kembali ke layar kaca dengan membintangi drama terbaru JTBC, My Country. Proyek ini merupakan drama sejarah kedua yang dibintanginya, setelah Saimdang, Light’s Diary.

Mengutip Soompi, Selasa (18/12/2018), Yang Se Jong diketahui mendapatkan tawaran bermain dalam My Country, pada Oktober silam. Saat itu, agensi sang aktor mengungkapkan, aktor 25 tahun itu masih mempertimbangkan tawaran tersebut.

Selain Yang, aktor Mad Dog Woo Do Hwan juga dikabarkan masih mempertimbangkan tawaran tersebut. “Dia masih mempertimbangkan tawaran My Country dengan positif,” ujar KeyEast Entertainment pada 13 Desember 2018.

Serial My Country akan berlatar awal era Dinasti Joseon dan digarap oleh sutradara Kim Jin Won (Just Between Lovers) dan penulis skenario Chae Seung Dae (Master: God of Noodles). Kisahnya akan menceritakan perjuangan tiga pria yang mencoba melindungi cinta mereka dari pusaran sejarah.

Yang Se Jong akan berperan sebagai Seo Hwi, putra seorang jenderal yang mengabdi pada Yi Seong Gye, raja pertama Dinasti Joseon. Sebagai anak dari seorang jenderal besar yang menaklukkan kawasan utara Goryeo, Seo Hwi dikenal ceria dan membenci ketidakadilan.

Sementara Woo Do Hwan dikabarkan mendapatkan tawaran untuk berperan sebagai Nam Sun Ho, pria tampan yang memiliki kemahiran dalam bidang sastra bela diri. Sayang, statusnya sebagai putra pelayan istana tak mampu menaikkan derajatnya di tengah masyarakat.

Nam Sun Ho berteman baik dengan Seo Hwi yang membuatnya bermimpi untuk mengikuti ujian masuk militer. Sayang, kasus korupsi yang melibatkan ayahnya menghancurkan mimpinya juga merusak persahabatannya dengan Seo Hwi.

Drama My Country diperkirakan akan tayang perdana pada semester II 2019.*

