JAKARTA – Indonesia kembali gagal untuk masuk di nominasi Academy Awards, atau dikenal Oscar. Film Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak yang mewakili Indonesia tidak terpilih menjadi nomine di kategori Foreign Language Film.

Terhitung ada 87 negara yang menyerahkan karya film sejak September 2018 lalu untuk mengikuti Oscar 2019. Pihak Academy, mengumumkan Sembilan besar kandidat nominasi yang terpilih untuk Foreign Language Film pada Senin (17/12/2018).

Dari puluhan film yang mendaftar, sembilan besar film yang terpilih itu berasal dari enam komite umum yang berpartisipasi dalam voting, dan tiga lainnya berasal dari komite eksklusif yang ditunjuk oleh pimpinan divisi bahasa asing, Larry Karaszewki dan Diane Weyermann.

Pada 18 September lalu, film Marlina diumumkan menjadi wakil Indonesia untuk berlaga di Oscar 2019. Film ini dianggap bisa mewujudkan mimpi film Indonesia melalui nilai budaya hingga kesetaraan gender yang ada dalam film ini.

"Setelah dilakukan penilaian dengan seksama berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, Indonesian Academy Awards Selection Committee menetapkan film berjudul Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak," kata Christine Hakim, ketua Komite Seleksi Film Indonesia.

Film garapan Mouly Surya ini mengisahkan tentang seorang janda di Sumba yang bernama Marlina (diperankan oleh Marsha Timothy).

Suatu hari di sebuah padang sabana Sumba, Indonesia, tujuh kawanan perampok mendatangi rumah Marlina. Mereka mengancam nyawa, harta dan juga kehormatan Marlina dihadapan suaminya yang sudah berbentuk mumi, duduk di pojok ruangan.

Lewat ide cerita dari sineas senior Indonesia Garin Nugroho, Mouly membalut cerita Marlina dengan kultur masyarakat Sumba yang kental. Film fiksi itu dipoles lagi ala genre Western.

Film ini mendapat banyak pujian dari kritikus dalam dan luar negeri, dan sempat terseleksi dalam berbagai kategori di festival film internasional.

Berikut daftar sembilan besar kandidat nominasi Oscar 2019 kategori Best Foreign Language Film

1. Birds of Passage dari Columbia

2. The Guilty dari Denmark

3. Never Look Away dari Jerman

4. Shoplifters dari Jepang

5. Ayka dari Kazakhstan

6. Capernaum dari Lebanon

7. Roma dari Meksiko

8. Cold War dari Polandia

9. Burning dari Korea Selatan

