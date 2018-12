CALIFORNIA – Film garapan Lee Chang-dong, Burning mengikuti jejak film Roma milik Alfonso Cuaron sebagai salah satu nominasi di ajang penghargaan Academy Awards. Mengutip The Korea Herald, Selasa (18/12/18), film ini menjadi film Korea pertama yang berhasil terpilih di salah satu penghargaan bergengsi.

The Academy of Motion Picture Arts and Sciences merilis daftar nominasi tersebut pada Senin (17/12/18). Dalam daftar itu juga termasuk film-film dari berbagai negara seperti Kolombia, Denmark, Jerman, Jepang, Kazakhstan, Lebanon, dan Polandia. Semua film ini akan semakin dipersempit menjadi lima finalis untuk memerebutkan Oscar pada Januari 2019. Di mana film Roma dianggap sebagai calon terkuat untuk menerima penghargaan sebagai Film Berbahasa Asing Terbaik.

Korea sendiri belum pernah memiliki film yang masuk ke dalam nominasi penghargaan Oscar. Terakhir kali Korea berpartisipasi dalam acara penghargaan ini adalah ketika aktor Lee Byung-Hun terpilih untuk memberikan penghargaan pada 2016.

Meskipun gagal menerima kesan yang baik di negara sendiri, Burning mampu menerima pujian dari para kritikus. Dewan juri FIpreci yang diketuai oleh Michel Ciment, film ini dianggap sebagai “film dengan visual yang memukau dan komentar yang rumit secara emosional mengenai masyarakat kontemporer”.

Film yang dibintangi Steven Yeun dan Yoo Ah-in ini juga telah dinominasikan untuk film berbahasa asing terbaik di 2019 Critics 'Choice Awards dan berhasil memenangkan penghargaan film berbahasa asing terbaik yang diberikan oleh Los Angeles Film Critics Association.

Selain itu, akademi juga mengumumkan nominasi untuk kategori efek visual, tata rias dan tata kecantikan rambut, fitur documenter, lagu asli, skor asli, film pendek live action, dan film pendek dokumenter.

Dalam beberapa nominasi yang ada tersebut termasuk film dokumenter Ruth Bader Ginsburg, film documenter Fred Rogers, musik dari film A Star is Born, dan film-film superhero seperti Black Panther, Ant-Man and Wasp, dan Avengers: Infinity War yang masuk ke dalam kategori efek visual.

Acara penghargaan Academy Awards yang ke-91 ini akan diadakan pada 24 Februari 2019 di Dolby Theatre di Hollywood, California.

