LOS ANGELES – Setelah mengurai satu per satu para aktor di balik Hobbs and Shaw, kini Dwayne Johnson memperkenalkan karakter baru dalam proyek tersebut. Lewat unggahannya di Instagram, Johnson tampak berpose dengan aktris seksi asal Meksiko, Eiza Gonzalez.

Bapak tiga putri itu bahkan melabeli si pelakon Madam M dalam Hobbs and Shaw itu sebagai pembawa 'masalah’ di lokasi syuting. “Maksudku (sebagai masalah) adalah karena dia (Eiza Gonzalez) masuk ke lokasi syuting dan menghajar @jasonstatham,” ujar Dwayne Johnson berseloroh dalam unggahan di Instagram, pada Selasa (18/12/2018).

Lebih lanjut, Dwayne Johnson mengaku senang bisa menciptakan karakter baru yang diharapkannya bisa diterima oleh para pencinta Fast & Furious Universe. “Ini menyenangkan. Selamat datang ‘Madam M’ ke dalam franchise kami. Kami menanti aksimu dan pasukan mengerikan yang kau pimpin.”

Sebelum memperkenalkan Eiza Gonzalez sebagai Madam M dalam Hobbs and Shaw, Dwayne Johnson telah memperkenalkan sederet pemeran utama film tersebut. Selain dirinya dan Jason Statham, Johnson juga memperkenalkan Idris Elba yang akan berperan sebagai karakter antagonis dalam proyek tersebut.

Selain itu, ada juga Vanessa Kirby yang akan berlakon sebagai Hattie Shaw, agen mata-mata berinisial MI6 yang juga adik dari Deckard Shaw (Jason Statham). Film Hobbs and Shaw ditulis oleh Chris Morgan, penulis skenario Fast and Furious dan disutradarai oleh David Leitch yang sempat menggarap Deadpool 2.

Karakter Luke Hobbs pertama kali muncul dan dikenal publik dalam Fast and Furious 5 yang dirilis pada 2011. Ia kemudian berkembang menjadi salah satu karakter utama dalam film tersebut dan muncul dalam empat dari delapan seri Fast and Furious.

Sementara Deckard Shaw, muncul pertama kali sebagai cameo dalam Fast and Furious 6 yang debut pada 2013. Ia dikisahkan bermusuhan dengan Luke Hobbs dalam Fast and Furious 7 hingga akhirnya keduanya ‘berbaikan’ dalam The Fate of the Furious.*

