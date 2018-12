LOS ANGELES – Aktris ternama Nicole Kidman rupanya telah mengagumi sosok sutradara Aquaman, James Wan sejak lama. Nicole bahkan mengikuti setiap perjalanan film yang pernah digarap sutradara asal Malaysia tersebut.

Kekaguman Nicole Kidman akan sosok James Wan dibuktikan dengan menerima bintang 51 tahun itu untuk berperan sebagai Queen Atlanta di "Aquaman", yang merupakan ibunda Arthur Curry (Jason Momoa).

“Saya tahu James Wan akan melakukan sesuatu yang sangat menarik dan benar-benar menyenangkan. Saya pun tertarik untuk bekerja sama dengannya sejak dia (Wan) memulai debut film horornya di Australia dengan anggaran yang rendah,” kata Nicole seperti dilansir dari Variety.

Lebih lanjut, mantan istri Tom Cruise ini juga mengatakan jika Wan cukup meyakinkan Nicole bagaimana sang sutradara mewujudkan imajinasinya dalam film bergenre fantasi Aquaman, di luar kebiasaannya membuat film horor.

“Dia menunjukkan kepada saya mengenai gambaran dari film yang akan dia buat. Dia pun berkata, lihat ini mengapa Anda harus berada di film Aquaman,” lanjutnya.

Sosok James Wan memang tidak bisa dipandang sebelah mata dalam dunia film Hollywood. Berbagai film horor misalnya, menuai kesuksesan usai digarap oleh sutradara 41 tahun itu. Sebut saja Saw, Dead Silence, Insidious, The Conjuring, Annabelle hingga The Nun.

Bukan hanya sekedar membuat film horor, James Wan juga sukses membuat sekuel film Fast & Furious seri ketujuh. Hingga yang terbaru kini sedang diputar di berbagai negara, Aquaman.

Kesuksesan Aquaman ditandai dengan larisnya film ini mencetak box office di China, bahkan sejak minggu pertama penayangan di tanggal 7 Desember 2018 kemarin.

