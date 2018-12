JAKARTA – Konser BLACKPINK akan menjadi salah satu konser yang paling ditunggu-tunggu pada 2019 mendatang. Tepat pada awal tahun, yaitu Januari, Lisa dan kawan-kawan kembali menyapa K-Popers Tanah Air, setelah sebelumnya sempat mengisi sebuah acara sebuah e-commerce di Indonesia.

Penjualan tiket konser BLACKPINK yang beberapa hari lalu sempat mengalami kendala, hari ini, Senin (17/12/2018), diumumkan telah habis terjual di semua area venue. Hal tersebut diumumkan oleh iMe Indonesia, selaku penyelenggara konser BLACKPINK yang akan diselenggarakan 20 Januari 2019 mendatang.

Baca juga: Kuasa Hukum Konfirmasi Rumah Ruben Onsu Dilempari Batu

Kabar menyedihkan habisnya tiket konser BLACKPINK menjadi salah satu hal yang dikeluhkan para Blinks, sapaan bagi penggemar BLACKPINK. Tapi, bersamaan dengan kabar menyedihkan itu, ternyata pihak iMe Indonesia mengumumkan kabar bahagia.

Bagaimana tidak, iMe Indonesia melalui akun media sosialnya menyatakan akan menambahkan show tambahan pada 19 Januari 2019. Tidak hanya lewat Instagram, iMe Indonesia menyebarkan kabar bahagia bagi Blinks ini juga lewat akun Twitter resminya @iime_indonesia beberapa jam yang lalu.

“Indonesian BLINKs... Thank you so much for your overwhelming support. We understand that a lot of fans have not been able to get their tickets. We have good news to share to all of you. We will launch additional show on 19 Jan 2019! More details will be announced soon. Stay tuned,” tulis akun resmi iMe ID beberapa jam yang lalu, sebagaimana yang dikutip Okezone dari akun Twitter @ime_indonesian, Senin (17/12/2018).

Baca juga: Dilanda Rindu, Maia Estianty Sebut Irwan Mussry Kekasih Dunia Akhirat

Konser BLACKPINK yang bertajuk 2019 World Tour BLACKPINK In Your Area: Jakarta tersebut secara resmi menambah waktu tampilnya di Indonesia. Lebih awal satu hari, tambahan penampilan dari Lisa dan kawan-kawannya itu akan dimulai pada Sabtu, 19 Januari 2019, pukul 18.30.

Mereka pun mengumumkan tiket baru tersedia pada 21 Desember 2018 mendatang, di tiket.com. Harga paling murah dibuka mulai Rp1,1 juta, dan yang termahal Rp2,5 juta. Jangan lupa untuk terus memperbarui informasi kamu terkait konser BLACKPINK lewat media sosial!

(ady)