SEOUL - Tampil di Ask Us Anything, penyanyi Gummy disinggung soal pernikahannya bersama dengan aktor Jo Jung Suk. Gummy hadir dalam acara tersebut bersama dengan Kim Bum Soo.

Dalam acara tersebut Kang Ho Dong mengatakan bahwa cinta adalah obat terbaik untuk kulit yang baik dan mengatakan bahwa Gummy sekarang makinbersinar. Karena Kang Ho Dong terlalu fous dengan Jo Jung Suk, para member yang lain mengatakan bahwa mereka harus mempertimbangkannya dan fokus pada Gummy selama pertunjukan, bukannya berbicara tentang suaminya.

Gummy menjawab, “Saya akan mengatakan satu hal untuk menghentikannya. Ini adalah apa yang dia [Jo Jung Suk] katakan."

"Dia berkata, 'Saya adalah siswa pertama yang mendaftar di '(Gummy's) Once You Fall For Me, You Can’t Get Out High School', dan saya belum bisa lulus. 'Itu saja. Tamat," kata Gummy.

Gummy dan Jo Jung Suk dipertemukan oleh seorang teman di tahun 2013. Setelah itu mereka menjalin hubungan selama 5 tahun. Namun, hubungan mereka baru terpublikasi pada 2015.

Pasangan ini telah menggelar pernikahannya secara tertutup pada 8 Oktober 2018, dan melakukan pemotrean pernikahnnya di Pulau Jeju pada bulan Juli. Pelantun You Are My Everything ini menungkapkan kegembiraan atas pernikahan tersebut kepada para penggemar yang telah memberikan selamat kepadanya.

Jo Jung Suk sendiri dikabarkan akan segera membintangi drama baru bersama Yoon Shi Yoon. Saat ini sedang mempertimbangkan tawaran bermain di Ugeumchi. Jika tawaran tersebut dia terima, maka ini merupakan drama pertamanya setelah menikah besama dengan Gummy.

