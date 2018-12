JAKARTA - Sebagai penyanyi yang juga aktif di gereja, Vetalia Pribadi menggelar sebuah konser menjelang Natal bertajuk 'A Gift of Christmas Harmony'. Tak hanya sekedar konser, namun acara ini juga diperuntukkan untuk berdonasi.

Acara konser ini sendiri berlangsung di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta Selatan, pada hari Minggu (16/12/2018).

Tidak sekedar menghibur dengan musik dan orkestra, konser ini juga bertujuan memberikan donasi ke Purwodadi.

"Christmas merupakan moment sepesial, saya ingin membawa sesuatu yg berbeda, seminggu sblm cristmas saya ingin menaikkan suasananya membangun suasanaya, konser ini juga merupakan konser amal utk mendonasikan seluruh keuntungan konser di sekolah bakti mulya di purwodadi," ujar Vetalia Pribadi.

Acara ini juga menampilkan beberapa tembang khas Natal sebut saja seperti "The First Noel", "Mary's Boy Child", "Silent Night" dipadukan dengan lagu-lagu seperti "Cantique de Noel", "Agnus Dei", dan "Somewhere In My Memory".

Dengan adanya konser ini, Vetalia berharap Natal tahun ini menjadi Natal yang spesial dengan memberikan bantuan seluruhnya kepada SMP Bhakti Mulia Purwodadi, sekolah di bawah naungan Salesian Don Bosco (SDB).

"Diharapkan konser 'A Gift Of Christmas Harmony’ dapat menggerakan hati banyak orang bahwa masih banyak anak-anak yang membutuhkan bantuan di sekitar kita," ujar Vetalia Pribadi.

"Semua dana yang terkumpul akan disumbangkan seluruhnya. Semoga terkumpul banyak dan bisa bermanfaat," tutupnya.

(edh)