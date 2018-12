JAKARTA - Musim liburan menyambut Natal dan tahun baru kali ini, dimanfaatkan Maia Estianty untuk bertolak ke luar negeri. Sayangnya, di momen liburan tersebut, Maia tak bersama sang suami, Irwan Mussry.

Liburan kali ini nampaknya sudah direncanakan oleh Maia Estianty. Selepas berakhirnya acara Indonesian Idol 2018, Maia pun merealisasikan rencana liburan tersebut.

Hal ini terlihat dari salah satu unggahan Maia, Minggu (16/12/2018). Di mana musisi 42 tahun ini mengunggah foto kebersamaannya dengan putra kedua, El Rumi.

Dalam foto lama tersebut, Maia nampak berbaring bersama El di sebuah tempat tidur. Ia pun nampak mendekap tubuh El yang sudah cukup besar.

Lewat keterangan foto itu, Maia pun menceritakan renacana liburannya. Salah satunya, ia akan menemui El yang tengah mengeyam pendidikan di London, Inggris.

"Yeeaaaahhh, tugas jadi juri selesai, bisa pergi liburan lagi. See you soon my son @elelrumi and sister @diyen168. Daddy @irwanmussry baik-baik ya di Indonesia, miss you already. #maiaestianty #diarymaia #myson #happymom #semakintuasemakinbahagia #holiday, #happywife," tulis Maia dalam unggahannya di Instagram seperti dikutip Okezone.

Beberapa jam setelah mengunggah foto tersebut, Maia kembali membagikan foto lainnya. Kali ini, dalam sebuah foto terlihat Maia dan putra bungsunya, Dul Jaelani tengah duduk di dalam pesawat.

Melengkapi unggahannya, Maia menuliskan sebuah keterangan untuk foto tersebut. Ibu 3 anak itu mengungkapkan bahwa dia dan Dul akan bertolak ke Doha dan Inggris.

"Bye bye Indonesia with @duljaelani to Doha and to UK. #holiday #duljaelani #maiaestianty #diarymaia #uk #semakintuasemakinbahagia," tulis Maia.

Berlibur ke luar negeri sudah menjadu sesuatu yang biasa untuk Maia. Beberapa bulan lalu, Maia pun diketahui bertolak ke Paris untuk menikmati pemandangan menara Eiffel. Bahkan pernikahannya dan Irwan Mussry pada 29 Oktober lalu pun diselenggarakan di Jepang.

(edh)