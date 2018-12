JAKARTA - Tangga musik Korea tak terlalu mengalami perubahan signifikan dari pekan lalu. Kendati demikian terdapat dua lagu baru yang masuk dan terdepak dari 10 besar chart musik Korea.

Rapper serta personel boyband Winner, Song Min Ho lewat lagu Fiance masih menduduki posisi teratas dan kembali mengalahkan Solo milik Jennie. Sementara itu posisi ketiga yang sebelumnya diduduki oleh Twice kini digantikan oeh Paul Kim.

Tak hanya Twice, beberapa single dari penyanyi ternama pun harus rela turun posisinya. Seperti Twice, IU dan BtoB yang harus menduduki satu tingkat lebih rendah dari pekan sebelumnya.

Pemandangan berbeda terlihat dari 3 lagu lainnya dari penyanyi berbeda. Minggu ini, lewat lagu Me After You, Paul Kim mampu memasuki posisi 3 teratas. Kesuksesan Paul Kim pun diikuti oleh Vibe dan K.Will.

Vibe dengan lagu berjudul Fall in Fall mampu menaikan selangkah posisinya. Sementara itu, Beautiful Momen mampu mengajak K.Will naik 3 peringkat dari sebeulumnya.

Posisi 10 besar musik Korea pekan ini pun turut menggandeng MAMAMOO dengan lagu Wind Flower serta Red Velvet bersama Really Bad Boy mereka. Otomatis, MAMAMOO dan Red Velvet berhasil mendepak dua penyanyi yang sebelumnya berada di chart musik Korea yakni Wanna One dan NU 'EST W.

Berikut tangga lagu Korea yang berhasil dirangkum Okezone dari situs Gaon, Minggu (16/12/2018) :

1. Song Min Ho - Fiance

2. Jennie - SOLO

3. Paul Kim - Me After You

4. TWICE - YES or YES

5. Vibe - Fall In Fall

6. IU - BbiBbi

7. K.Will - Beautiful Moment

8. BTOB - Beautiful Pain

9. MAMAMOO - Wind Flower

10. Red Velvet - Really Bad Boy

(edh)