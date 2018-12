JAKARTA - Perasaan ibu mana yang tak bahagia ketika melihat anaknya bisa menggelar sebuah pernikahan? Rasa kecewa pun langsung menyelimuti hati ibunda Denny Sumargo ketika mendengar kabar bahwa pernikahan anaknya dengan Dita Soedarjo batal digelar.

Denny tak menampik bahwa mamanya, Meiske, sangat mendukung pernikahan dirinya dengan Dita dapat terlaksana. Namun apa boleh dikata, perbedaan visi dan misi membuat keduanya harus mengikhlaskan satu sama lain.

"Jadi, mama saya itu salah satu yang pengen kita itu jadi. Dan ketika harapan seorang ibu itu pengen lihat anaknya bahagia. Dia sayang banget sama Dita. Dia sering sekali luangin waktu untuk ngasih nasihat. Emotionally terguncanglah dan itu membuat dia (sedih). Tadi saya juga udah bilang 'Let it be.' Karena takutnya nanti nikung kemana-mana dan semua orang punya perasaan," kata Denny menjelaskan kondis perasaan mamanya.

Pada kesempatan yang sama, Denny menegaskan bahwa tidak ada permasalahan antara Dita dan mamanya. Aktor sekaligus pebasket itu bahkan menyesalkan mamanya pernah menulis caption yang kurang baik terkait kandasnya hubungan mereka.

Namun Denny sangat mengerti jika mamanya kecewa ia batal menikah dengan Dita. Pasalnya Denny adalah anak semata wayang dalam keluarga.

"Sebenarnya kecewanya ke diri dia sih karena dia merasa bahwa kok harapannya belum terkabul. Namanya saya anak satu-satunya. But I understand. Sama juga mamanya Dita juga punya harapan yang besar juga. Every mom seperti itu," tutup Denny.

