JAKARTA - Penyanyi asal Amerika Serikat, Britney Spears meluncurkan produk parfum miliknya. Melalui akun Instagram pribadinya, wanita 37 tahun itu mempromosikan produk terbaru dari koleksi parfumnya.

Dalam sebuah video singkat yang diunggahnya, Britney nampak begitu seksi dengan lingerie putih yang ia kenakan. Di detik-detik awal, penyanyi tersebut pun nampak berbaring sembari menggeliat di atas lantai.

Ekspresi datar yang ia perlihatkan pun menambah keseksian tersendiri.

"Be free, be fierce, be you ( Jadilah bebas, jadilah sengit dan jadilah diri sendiri)," tulis Britney.

Kini video yang diunggah 3 hari lalu itu telah disaksikan lebih dari 2 juta kali. Kolom komentar unggahan itu pun dibanjiri dengan lebih dari 8000 komentar. Tak sedikit dari deretan komentar itu yang memuji pesona Britney Spears.

Di samping itu, Britney tengah mempersiapkan acara pertunjukan residensial Las Vegas. Acara itu akan berlangsung di Park Theater di Park MGM mulai Februari mendatang.

Pertunjukan ini disebut-sebut akan menampilkan hal yang sangat berbeda dari residensinya Piece of Me-nya.

Menurut TMZ, pertunjukan tersebut akan memiliki 'getaran urban, jalanan, hip-hop yang akan terealisasikan dalam musik, pakaian, koreografi, penari cadangan dan desain yang ditetapkan'.

Panggung pun akan diatur untuk memiliki 'bleedinh technology' dan disatukan oleh dua direktur kreatif Jennifer Lopez.

Britney mengumumkan residensi dibuka dengan perayaan pawai melalui streaming langsung di saluran YouTube Ellen DeGeneres dari Toshiba Plaza di Sin City.

Sebuah peluncuran bergaya karnaval besar segera berlangsung di Vegas Strip yang ditutup dengan persembahan layar cahaya dan hits Britney yang bermain di latar belakang.

Hitmaker menggadang-gadang single bertajuk Oops ... I Did It Again meraih £ 404.000 per pertunjukan. Ini berarti dia akan berhasil mengalahkann Celine Dion sebagai penyanyi denhan pendapatan tertinggi di Vegas.

(edh)