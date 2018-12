JAKARTA – Pedangdut Via Vallen menepi sejenak dari hiruk pikuk pekerjaan di ibu kota dengan menjalani umrah di Tanah Suci. Rupanya umrohnya kali ini dimanfaatkan oleh pelantun lagu Sayang itu untuk sekaligus menikmati waktu liburannya di tanah Arab.

Dalam masa liburannya itu Via juga sekaligus mencicipi kuliner yang ada di negara Palestina tersebut. rupanya tak jauh dengan seperti di Tanah Air, menu makanan Via Vallen berupa roti dan es krim. Hanya saja sebagai taburan, Via menambahkan begitu banyak cokelat dan keju.

“Nyam, nyam, nyam,” tulis Via pada Sabtu (15/12/2018).

Sementara itu sebagai minuman pendamping makanannya Via pun mencicipi air buah delima yang ada di gelas di samping roti miliknya.

Kepada 11 juta followersnya, Via Vallen pun sukses membuat warganet yang melihatnya merasa iri dengan menu makanan yang disajikan oleh perempuan kelahiran Sidoarjo tersebut ini.

“Masya Allah kelihatannya enak banget, baru kali ini aku lihat postingan mba Via langsung ngiler. Makannya bareng anak Palestina lagi,” kata salah satu netizen.

“Enak banget ka Via, itu sarapan atau porsi makan siang?,” tanya yang lainnya.

Sebelumnya, Via juga sempat berwisata religi ke tempat ashabul Kahfi di Yordania. Sambil mengenakan gamis dan hijab berwarna pastel, wanita kelahiran Sidoarjo itu tampak anggun berpose di gua yang bersejarah bagi ummat muslim tersebut.

Dalam unggahannya tersebut, Via pun sedikit menyisipkan kisah dari pemuda Kahfi yang ada dalam bagian sejarah Islam.

“Ashabul Kahfi adalah kisah 7 pemuda yang tertidur lelap di dalam gua selama 309 tahun, Kisah ini terjadi sebelum zaman nabi Muhammad SAW. Para pemuda bersembunyi di dalam gua untuk melarikan diri dari kekejaman raja Dikyanus yang memyembah berhala,” tulis Via pada Jumat (14/12/2018).

“Banyak yang berpendapat sejarah ini terjadi di Suriah, tetapi ada beberapa ahli Al Qur'an berpendapat mereka berasal dari Yordania,” lanjutnya.

Atas unggahannya yang membahas tentang sejarah Islam, lebih dari 142 ribu pengguna instagram menyukai postingan dari Via Vallen.

