SEOUL- Idol aktor Cha Eun Woo memang selalu menarik perhatian publik. Usai membintangi My Id Gangnam Beauty, namanya semakin melejit dan sering tampil di berbagai variety show.

Member ASTRO ini membeberkan pengalaman berkencannya meski mengaku tidak terlalu banyak pengalaman dalam hal tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi bintang tamu di acara Happy Together yang ditayangkan KBS2 pada Kamis, 13 Desember 2018.

Saat memasuki sekolah menengah, ayahnya berpesan agar ia tidak berkencan dan menyuruhnya untuk belajar dengan tekun terlebih dahulu. Itu membuat Eun Woo baru pacar di bangku kuliah.

“Ia (Ayahnya) mengatakan kepada saya untuk belajar dengan giat, keras saat sekolah menengah, kemudian mulai berkencan dengan gadis-gadis setelah saya kuliah. Ia meminta saya berjanji untuk tidak berkencan sama sekali sebelum itu, dan saya setuju,” ungkapnya seperti dilansir Soompi, Kamis (13/12/2018).

Meski banyak gadis yang mengejarnya, Cha Eun Woo berusaha untuk menepati janjinya pada sang ayah. Bahkan ia menghindari saat para gadis berusaha untuk melnemuinya.

Ia mengatakan, “Saya khawatir itu akan melemahkan tekad saya dan takut tidak akan dapat memenuhi janji kepada ayah saya. Jadi ketika mereka masuk melalui pintu belakang [kelas], saya akan keluar melalui pintu depan, dan saya tidak akan kembali sampai bel berbunyi.”

Namun ia mengaku pernah menyukai seorang gadis sebelum menjadi trainee. Dengan berani Eun Woo menyatakan perasaanya, kemudian keduanya berkencan.

Sayangnya, hubungan itu tidak bertahan lama keduanya memutuskan untuk berpisah. “ Hubungan kami merenggang saat saya mulai menjalani masa trainee” ujarnya.

Kini dirinya menjadi Idol yang sangat digandrungi para gadis. Tak hanya itu, kemampuan aktingnya pun patut diacungi jempol. Baru- baru ini ia mendapat penghargaan sebagai Aktor Rookie Korea yang Paling Banyak Dicari di Yahoo Asia Buzz Awards 2018 yang digelar pada 12 Desember di Hong Kong.

Di bidang yang sama, ia juga kembali mendapatkan penghargaan di Asian Artist Award 2018 yang digelar pada 28 November dalam kategori Rising Star Award. Hal itu semakin membuktikan kemampuan aktingnya, terhitung hingga saat ini sudah empat kali membintangi web drama dan dua drama yang tayang di TV, yakni The Best Hit dan My Id Gangnam Beauty.

