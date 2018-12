JAKARTA - Katy Perry tampaknya tidak hanya berkutat di dunia tarik suara saja. Belum lama ini, Katy Perry terpilih menyanyikan lagu Immortal Flame untuk sebuah video game.

Dilansir Sindonews, kolaborasi Perry dengan mobile video game akan muncul di Final Fantasy: Brave Exvius. Lagu dan video musik ini sudah bisa dinikmati melalui channel YouTube resmi Square Enix.

Dilansir Ace Showbiz, video tersebut menampilkan Perry, diawali dengan sebuah percakapan antara Perry dan asistennya yang memberitahu dirinya siap bekerja. Perry kemudian membagikan foto selfie bersama anjing peliharaannya di Instagram.

Selanjutnya, Perry bermain game Final Fantasy dan memfilmkan peliharaannya dengan fitur Instagram Live. Namun, gambar-gambar anjing yang diambilnya berubah menjadi gambar pixel. Hal yang aneh juga terjadi pada Perry.

Saat tengah bernyanyi dengan mengenakan gaun biru, Perry berubah menjadi karakter dalam video game. "I could die in your arms tonight. But it would be a shame 'Cause I want to live a thousand lives and be an immortal flame," nyanyi Perry.

Di akhir video, juri American Idol ini berubah menjadi karakter game dengan gaun biru yang digunakan saat bernyanyi. Selain menyanyikan sebuah lagu, kekasih Olrando Bloom ini juga membuat dirinya menjadi karakter game dan bisa dimainkan sejak Selasa (12/12/2018).

Sayang, karakter game Katy Perry ini hanya tersedia dalam waktu terbatas. Kendati demikian, Perry bukan selebritis pertama yang terlibat dalam video game Final Fantasy.

Sebelumnya ada penyanyi muda, Ariana Grande yang lebih dulu muncul dalam bentuk karakter dan menyanyikan lagu Touch It versi remix.

