JAKARTA - Pasangan suami istri Atiqah Hasiholan dan Rio Dewanto tengah dirundung perasaan khawatir. Pasalnya, putri semata wayang mereka, Salma Jihane Putri Dewanto kini tengah menjalani rawat inap di rumah sakit.

Kabar kurang menyenangkan ini dibagikan Atiqah melalui akun Instagram pribadinya, Kamis (13/12/2018). Dalam foto tersebut nampak Salma yang tengah terlelap. Di salah satu tangan gadis 1 tahun itu mengalir cairan obat melalui selang infus.

Sebagai seorang ibu, Atiqah nampak mendampingi putri kesayangannya itu. Bahkan wanita 36 tahun itu ikut berbaring di ranjang yang sama dengan sang putri.

Melengkapi unggahannya, putri dari aktivis Ratna Sarumpaet itu menuliskan sebuah keterangan untuk foto tersebut. Ia mengatakan bahea sang putri di opname di rumah sakit lantaran terserang virus batuk pilek.

Menurut Atiqah, virus batuk pilek tersebut telah menyerang trombosit Salma. Oleh sebab iti, san putri harus menjalani rawat inap di rumah sakit.

"Baru tahu kalau virus batuk pilek ternyata bisa nyerang trombosit jadi rendah. Be carefull ya semuanya. gget well soon anakku sayang??," tulis Atiqah sebagaimana dikutip Okezone dari Instagramnya.

Dalam waktu seketika, unggahan Atiqah pun dibanjiri oleh komentar para warganet termasuk rekan selebriti. Mereka turut memeberikan semangat serta mendoakan untuk kesembuhan Salma.

"Saaaaal cepat sehat kembali ya sayang," tulis Cynthia Lamusu.

"Get well soon Salma sayang," tulis aktor Tarra Budiman.

Merasa terhibur dengan doa dan dukungan para sahabat, Atiqah pun lantas membalas komentar-komentar tersebut. Ia berterima kasih atas perhatian yang diberikan para sahabat untuk sang putri.

"Terima kasih semuanya atas doanya," balas Atiqah.

Atiqah Hasiholan dan Salma Jihane kini diketahui tengah berada di luar Kota Jakarta. Atiqah membawa Salma ke Solo lantaran harus menjalani syutinh sebuah film.

Keputusan untuk membawa Salma diambil Atiqah, lantaran saat ini sang putri masih mengonsumsi ASI.

Sebelumnya, dalam proyek drama series lalu, Atiqah juga membawa sang putri di Malaysia. Mereka berdua tinggal di Malaysia selama kurang lebih dua bulan dan tanpa Rio Dewanto.

