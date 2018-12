JAKARTA - Aktor Hamish Daud diketahui mulai sibuk menjaga kelautan Indonesia khususnya di Papua Barat. Bahkan pada kesempatan hari ini, dirinya diketahui tampil sebagai pembicara dalam seminar bertajuk Growing with The Best Education System.

Bekerja sama dengan Korean Institute of Education and Culture (KIEC) pria 38 tahun ini mengaku bahwa pendidikan bagi seluruh masayarakat sangatlah penting. Bahkan sebagai pendiri Indonesian Ocean Pride, suami dari Raisa Adriana ini merasa bahwa dirinya perlu memberi edukasi mengenai kelestarian Papua Barat. Apalagi menurutnya edukasi mengenai konservasi untuk menjaga laut Papua Barat dapat digabungkan dengan pendidikan anak-anak kurang mampu.

Baca Juga: Pinkan Mambo Unggah Foto Sang Anak, Kukunya Jadi Sorotan

Baca Juga: Muntah Kain Kafan, Angel Lelga Ngaku Diguna-guna

"Kita lagi fokus ke situ untuk melestarikan Papua Barat. Bukan artinya kita stop semua perusahaan untuk masuk, stop papua barat untuk berkembang, visi saya adalah semua perusahaan yang masuk ada standar. Standar untuk respect sama alam, biar enggak buang polusi segala macem tapi jangan sampai orang Papua Barat di eksploitasi," papar Hamish Daud saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (13/12/2018).

"Kita tambahin pendidikan ke anak-anak yang mungkin kurang mampu, kurang dapat direction, gimana saya rasa pendidikan sangat efektif. Karena untuk saat ini yang tim-timnya yang lead konservasi yang bikin lead research orang luar, saya rasa banyak orang Indonesia. Dan saya rasa pendidikan itu bisa efektif untuk melestarikan kelautan kita," tambahnya.

Dalam kampanyenya untuk melestarikan ekosistem di tanah Papua Barat, Hamish mengaku mendapatkan support dari Gubernur Papua Barat dan 6 Bupati. Tak hanya itu, selama satu bulan mengkampanyekan hal tersebut, Hamish Daud bahkan sempat membawa screen sebesar 12 meter ke 6 kota di Papua.

"Di situ saya minta tolong sama Gubernur, beberapa Bupati, karena banyak masyarakat lokal enggak ngerti. Rumah mereka tuh sepenting apa ekosistem mereka, sekaya apa daerah Papua Barat itu dan kita pengin angkat," paparnya.

"Kita bikin kampanye, saya bawa screen 12 meter ke 6 kota. Kita bikin video, yang waktu (pembuatan) video ini tiga tahun. Namanya Provinsi Konservasi, mengajar orang gunung tentang laut, orang lautan tentang gunung. Spesies-spesies membanggakan, bangga jadi papua," tambahnya.

Kehadiran penyanyi Edo Kondologit, yang menghibur masyarakat Papua Barat dengan menyanyikan lagu berjudul Aku Papua, diketahui sanggup untuk membuat masyarakat disana sadar akan kekayaan daerah mereka. Bahkan masyarakat Papua Barat sempat menangis saat mendengarkan lagu tersebut.

"Tangan kanan saya bung Edo Kondologit dia ada lagu 'Aku Papua' setiap kita tayang filmnya, nyanyi lagunya, bisa seribu orang nangis-nangis nyanyi lagunya sambil nonton video kita," tandasnya.

(aln)