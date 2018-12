LOS ANGELES – Chrissy Teigen belum lama ini telah membagikan momennya bersama buah hatinya, Miles Theodore. Putra bungsu Chrissy dan John Legend ini sekarang sudah menginjak usia enam bulan, yang artinya tingkah Miles sedang lucu-lucunya.

Bahagia menjalani perannya sebagai ibu dari dua orang anak, Chrissy pun menjadi seorang ibu yang cukup sering menyebarkan kebahagiaannya pada pengikut sekaligus penggemarnya. Chrissy mengunggah fotonya bersama Miles. Dalam foto tersebut, Miles tampak mengenakan helm taekwondo berwarna putih.

Chrissy Teigen merebahkan tubuh anak laki-lakinya pada dadanya yang hanya mengenakan slit dress warna putih. Sementara itu, Miles tenang tiduran di dada ibunya. Dia terlihat sedang asyik memainkan bibirnya menggunakan jari.

Ada beberapa foto yang Chrissy Teigen bagikan pada netizen di akun Instagram-nya @chrissyteigen. Tapi, pada salah satu fotonya, terlihat Miles tidak sadar sedang difoto ibunya, sehingga Miles terlihat polos dan menggemaskan.

“My baby bug got his head shaping helment today! Please don’t feel bad for him if you see photos. He is a happy bug and we’re just fixing his flat!” tulis Chrissy Teigan dalam keterangan foto Instagramnya, dilansir Okezone dari laman Daily Mail, Kamis, (13/12/2018).

Unggahan foto yang menampilkan kelucuan Miles tersebut telah disukai oleh lebih dari 1 juta netizen, yang juga penggemar Chrissy Teiigen. Sementara itu, Chrissy ternyata tidak hanya membagikan momen Miles mengenakan helm di Instagram saja, tapi juga di Twitter.

Di akun Twitter ibunya, Miles terlihat lebih menggemaskan lagi. Dia tampak melihat ke lensa kamera, tapi tetap mengenakan helm warnaa putihnya, sementara jarinya masih asyik dimainkan, bahkan dimasukkan ke dalam mulut.

“Baby Miles getting fitted for a little helmet today for his adorable slightly misshapen head. So, if you see pictures, don’t feel bad for him, because he’s just fixing his flat and honestly he’s probably gonna be even cuter with it somehow,” cuit Chrissy Teigen. Foto Miles itu pun diretweet sampai 1.560 netizen dan disukai 53.668 netizen.

(aln)