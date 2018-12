JAKARTA - Dalam sebuah program acara yang bertajuk Good Friend yang ditayangkan di Inews TV beberapa waktu lalu, menghadirkan sosok Luna Maya dan Melaney Ricardo. Namun ada kejadian unik ketika Melaney yang datang tanpa sepengetahuan Luna Maya.

Kala itu, Melaney datang dengan menggunakan pakaian ala waiters sembari membawakan makanan. Terang saja Luna yang melihat kedatangan Melaney langsung kaget.

Dari sinilah, Luna Maya tak sengaja mengeluarkan sebuah jargon sekaligus lagu milik Syahrini yang bertajuk ‘Gubrak-gubrak’. Dan Melaney Ricardo yang mendengar kalimat itu langsung menegur Luna Maya sembari berseloroh.

"Gua kaget, kok heboh (lihat Melaney Ricardo) gubrak gubrak," cerita Luna kembali.

"Eh jangan gubrak-gubrak dong! Itu kan lagunya orang," timpal Melaney sembari tertawa.

"Oh iya sorry sorry, gue enggak pandai orangnya," balas Luna.

Sebagaimana diketahui, Gubrak-gubrak merupakan salah satu lagu dari Syahrini. Dan berhasil menjadi jargonnya lewat karakter suara khasnya.

Sementara itu, nama Luna Maya dan Syahrini memang tengah memanas setelah Reino Barack mantan kekasih Luna diketahui dekat dengan Syahrini. Bahkan beberapa waktu lalu, Luna Maya sempat menuliskan sebuah ‘makan teman lagi hits’ kemudian memunculkan polemik permasalahannya dengan Syahrini.

Kendati demikian, Luna pun telah membantah bila kalimat itu ditujukan oleh Syahrini. Sayangnya, baik Syahrini dan Luna Maya belum mau angkat bicara soal asmara mereka.

(sus)