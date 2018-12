SEOUL - Pemain My Id Gangnam Beauty, Im Soo Hyang akan kembali ke layar kaca dalam variety show terbaru JTBC. Im Soo Hyang akan bergabung dengan para pemain khusus wanita untuk musim kedua Carefree Travelers. Ia akan bergabung dengan Go Doo Shim, Oh Yeon Soo, dan Lee Hye Young.

Melalui agensinya, Im Soo Hyang merasa terhormat bergabung dengan variety show tersebut bersama pemain yang sudah senior. “Saya merasa terhormat dapat melakukan perjalanan dengan senior saya. Saya belum pernah ke tujuan kami sebelumnya, jadi saya bersemangat. Saya akan bekerja keras untuk menciptakan kenangan indah dengan para pemeran lainnya. Tolong nantikan para pemain spesial wanita ini,” tuturnya seperti dilansir dari Soompi.

Rencananya para pemain akan terbang ke Maroko pada 10 Desember untuk melakukan syuting perdana perjalanan mereka. Carefree Travelers acara para selebriti yang tergabung untuk melakukan perjalaanan ke berbagai negara dan menikmati waktu bersama. Im Soo Hyang diatur untuk menjadi anggota termuda yang lucu dan konyol.

Nama Im Soo Hyang mulai melejit saat membintangi drama My Id Gangnam Beauty bersama Cha Eun Woo ASTRO. Keduanya pun sukses memerankan sepasang kekasih di drama tersebut. Setelah drama tamat, Im Soo Hyang sering muncul dalam berbagai variety show sementara Cha Eun Woo baru-baru ini bermain drama web, Top Management.

Sebelumnya Carefree Travelers season dua ini tayang pada bulan Oktober bersama para pemain laki-laki yaitu Park Joon Hung g.o.d, Eun Ji Won SECHSKIES, aktor Sung Hoon dan mantan kontestan Produce 101 season 2, Yoo Seon Ho. Carefree Traveler khusus wanita Ini rencananya akan tayang pada bulan Januari 2019.

