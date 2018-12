SEOUL - Hubungan antar pemain While You Were Sleeping sepertinya masih terjalin dengan baik. Seperti baru-baru ini Lee Jong Suk mengirim truk kopi ke lokasi syuting Jung Hae In sebagai bentuk dukungannya.

Jung Hae In pun langsung mengunggah foto dirinya berdiri didepan truk kopi ke Instagram pribadinya @holyhaein. "Lee Jong Suk mengirimkan truk kopi untuk para pemain dan kru yang sedang bekerja keras dalam menggarap syuting film yang hampir selesai. Terima kasih banyak, aku akan menikmatinya," tulisnya pada kolom caption seperti dilansir dari Soompi, Rabu (12/12/2018).

Selain itu, Jung Hae In juga memposting foto gelas kopi serta banner dengan pesan dari Lee Jong Suk. Banner tersebut bertuliskan, "Kru produksi 'Music Album', nikmati secangkir kopi dengan Hae In yang tampan," serta "Untuk kru produksi, tolong jaga Hae In" juga "Hae In, nikmati secangkir kopi hari ini daripada segelas bir."

Rupanya Lee Jong Suk mengirimkan truk kopi ke lokasi syuting film "Music Album" (judul sementara) yang dibintangi Jung Hae In bersama Kim Go Eun.

Dalam film tersebut akan memerankan sosok pemuda yang optimis Hyun Woo yang jatuh cinta pada Mi Soo (diperankan oleh Kim Go Eun). Film berlatar belakang tahun 1997 itu rencananya akan dirilis tahun depan.

Sementara itu, Lee Jong Suk baru saja menyelesaikan mini dramanya bersama Shin Hye Sun. Drama berjumlah enam episode tersebut tayang di stasiun TV KBS dengan durasi 30 menit.

Seperti diketahui, Lee Jong Suk dan Jung Hae In sempat beradu akting di serial While You Were Sleeping yang juga dibintangi Suzy. Keduanya pun menjadi dekat hingga sekarang.

