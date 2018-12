LOS ANGELES – Mantan bintang remaja Disney, Jordan Pruitt, baru-baru ini menjadi perhatian publik karena pengakuannya yang pernah menjadi korban pelecehan seksual.

Dalam postingan di akun Facebook pribadinya, Pruitt mengatakan bahwa ia menderita selama dua tahun di bawah kukungan seorang pria yang mengasuhnya ketika ia masih berusia 14 tahun.

Menurut Pruitt, itu dimulai ketika pria itu mulai menahan makanan darinya sehingga dia kehilangan berat badan dan kemudian memuji penampilannya.

"Pada usia 15, orang ini telah mencuci otak saya dengan berpikir bahwa hal-hal yang terjadi adalah 'alami' dan 'OK,'" Pruitt menulis.

“Sebagai catatan, sementara semua ini terjadi pada saya, dia bertunangan untuk menikah. Sementara saya akan menghindarkan Anda dari beberapa detail yang menusuk pikiran, saya dapat dengan jujur dan sayangnya mengatakan bahwa pria ini melakukan pelecehan seksual kepada saya selama hampir dua tahun dalam hidup saya. Saya adalah korban penganiayaan anak-anak karena dia,” lanjutnya.

Pruitt mengatakan akhirnya dia memberi tahu wanita lain yang memberi tahu orang tuanya dan menuntun ke polisi dipanggil. Tapi Pruitt berbohong dan menyangkal semuanya karena dia takut, sehingga tidak ada tuntutan yang diajukan terhadap pria itu.

Sejak saat itu, Pruitt mengklaim bahwa semuanya menjadi lebih buruk. Pruitt menuduh pria itu "mencuci otaknya" untuk berpikir bahwa ia harus pergi dari orangtuanya.

“Bulan-bulan berikutnya adalah yang paling menyakitkan yang pernah saya alami. Orang ini telah mencuci otak saya terhadap orang tua saya dan bahkan membuat saya percaya bahwa saya perlu dibebaskan dari mereka pada suatu titik karena mereka terlalu mengendalikan,”kata Pruitt.

“Dia membuat saya percaya bahwa mereka hanya di dalamnya untuk 'Uang Disney' saya. (Yang ini membuat saya tertawa sekarang). Dia membuat hampir tidak mungkin bagi saya untuk memutuskan hubungan dengannya. Dia membuatnya sangat sulit sehingga saya hampir kehilangan kontrak rekaman saya sepenuhnya.”

Akhirnya, Pruitt mengatakan dia bisa pergi dari pria itu dengan bantuan seorang manajer dan mulai membangun kembali diri saya sendiri. Dia mengatakan dia memutuskan untuk menceritakan kisahnya sekarang karena rahasia membuat Anda sakit.

"Dia tidak bisa lagi mengambil kebahagiaan sehari-hari saya," tulis Pruitt. “Pada saat ini, saya tidak bisa lebih bahagia karena saya dapat berbagi ini dengan Anda. Bagikan ini dengan penggemar saya yang sayangnya mungkin memiliki pengalaman serupa. ”

Pruitt mulai terkenal dengan penandatanganan soundtrack film asli Disney Channel yang populer seperti "Read It and Weep" dan "Jump In!"

Wanita 27 tahun ini juga melakukan tur bersama The Cheetah Girls pada tahun 2006. Tahun 2012 ia muncul sebagai kontestan di "The Voice" di Amerika Serikat.

Pruitt sekarang bekerja sebagai penulis lagu di Nashville dan menikah dengan mantan pasangan turnya, Brian Fuente pada tahun 2015.

