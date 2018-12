JAKARTA – John Mayer baru saja mengumumkan bahwa dirinya akan menggelar tur untuk Asia dan Australia. Dari sepuluh destinasi tempat yang ditetapkan, Indonesia dipastikan akan menjadi salah satu persinggahannya.

John akan mengawali tur ini dengan penampilan di Auckland, Selandia Baru, pada tanggal 23 Maret 2019. Setelah itu ia akan mengunjungi Brisbane, Melbourrne, dan Sydney.

Sementara untuk destinasi Asia, John akan memulai turnya lewat penampilan di Singapura pada tanggal 1 April 2019. Ia pun melanjutkan penampilannya di Bangkok pada 3 April, Jakarta 5 April, Hong Kong 8 April, dan dua penampilan di Tokyo pada tanggal 10 dan 11 April 2019.

World Tour 2019 begins in Australia and Asia. An entire evening together, playing two sets of music with more songs in rotation than ever before.

For NZ/AUS info head to: https://t.co/JdGqHwcuIi Ticket information for other markets to follow in the coming weeks. pic.twitter.com/PG64JSEOPr— John Mayer (@JohnMayer) December 11, 2018

Pengumuman yang dimuat di laman Instagram dan Twitter resmi John ini disambut positif oleh para penggemarnya di Asia. Banyak warga Indonesia yang siap untuk membeli tiket dan menyaksikan idolanya tampil di Tanah Air.

Bersiaplah untuk berburu tiket konser John Mayer di Indonesia. Hingga saat ini belum ada informasi tambahan mengenai promotor, venue, atau bahkan tiket untuk konser ini.

