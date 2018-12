JAKARTA - Pasangan selebriti Verrel Bramasta dan Natasha Wilona diketahui kini tengah berada di Eropa. Rupanya dalam perjalanan liburan tersebut mereka bertemu dengan pasangan sejoli lainnya yakni Al Ghazali dan Alyssa Daguise, Senin (10/12/2018).

Pada kesempatan itu pula, mereka pun melakukan double date di museum Musee du Louvre, Perancis. Momen tersebut dibagikan Verrel melalui akun Instagram pribadinya.

Dalam sebuah foto, nampak keempatnya berada di gerbang megah museum tersebut. Al nampak menggendong sang kekasih di belakang badannya. Hal serupa pun dilakukan Verrel kepada Wilona.

"A crazy day with these guys (hari yang gila dengan orang-orang ini)," tulis Verrel melengkapi unggahannya seperti dikutip Okezone dari Instagramnya.

Di foto selanjutnya, mereka nampak berdiri sembari merangkul pasangan masing-masing. Senyum manis pun terpancar dari wajah keempatnya.

Unggahan Verrel kemudian mendapat tanggapan dari ibunda Al, Maia Estianty. Maia nampak senang ketika melihat putranya bertemu dengan Verrel di Perancis.

"Wah janjian," tulis Maia sembari menyisipkan emotikon hati dan jampol.

Verrel pun membalas tanggapan Maia dengan memberi tahu rencana mereka selanjutnya. Verrel kini tengah membujuk Al dan Alyssa untuk mengunjungi Disneyland.

Tak hanya Verrel, foto serupa pun dibagikan Wilona di akun Instagram pribadinya. Lebih lanjut dalam keterangan fotonya, Wilona mengatakan mereka tengah double date.

Bukan hanya membagikan foto kebersamaan dengan Al dan Alyssa, Wilona juga mengungah foto berduanya denga Verrel. Dalam foto tersebut, mereka berpose di bawah pemandangan pelangi yang terhampar luas di langit.

Pelangi tersebut seakan menjadi saksi keromantisan mereka berdua. Di foto itu, Verrel dam Wilona saling bertatapan. Tangan Verrel melingkari bagian pinggang Wilona. Sementara itu Wilona menempatkan sepasang tangannya di kedua bahu Verrel.

"over thousands of worlds and ten thausand lifetimes i will find you (lebih dari ribuan dunia dan sepuluh ribu kehidupan, aku akan menemukanmu)," tulis Wilona di unggahannya.

