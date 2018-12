SEOUL - Marion Jola membuat Indonesia bangga dengan prestasinya di Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2018. Tak hanya bangga, penyanyi yang akrab disapa Lala ini ternyata juga membuat fans K-Pop tanah air iri.

Bagaimana tidak, Marion berhasil bertemu dan berinteraksi dengan sejumlah idol papan atas Korea yang digilai fans K-Pop di Indonesia. Salah satu idol yang berhasil ditemui Marion adalah Kang Daniel.

Lewat Instagram Storynya, Marion mengungkapkan ceritanya berpapasan dengan Daniel. Penyanyi jebolan Indonesian Idol itu menyebut bertemu dengan Daniel sebagai dream comes true.

"Update lagi. Tadi sebelum aku run through, mau tahu siapa yang ada di belakang aku? Ada Kang Daniel!" cerita Marion dengan wajah sumringah.

"Lari-lari di belakang, terus ngobrol dengan siapapun. Dream comes true! Di Wanna One, my favorite is Kang Daniel," sambungnya dengan mata berkaca-kaca.

Tak cukup sampai di situ. Di Instagrm Story berikutnya, pelantun lagu Jangan itu pamer berpapasan dengan Jung Hae In, aktor berwajah tampan yang sedang naik daun.

"Terus karena baru diingetin my oppa, aku tadi pas abis red carpet, ada Jung Hae In. Jung Hae In, di depan aku," ujar Marion.

Sementara itu, seperti yang sudah diberitakan, Marion hadir di MAMA 2018 Korea untuk menerima penghargaan sebagai Best New Asian Artist asal Indonesia. Tak hanya memenangkan trofi, Marion juga tampil di panggung MAMA 2018.

Saat menghibur para tamu di MAMA 2018, Marion Jola diiringi para penari yang datang dari warga lokal. Walaupun tampil di hadapan tamu internasional, Marion tampak lincah dan menguasai panggung, bahkan tamu-tamu pun terlihat menikmati penampilannya dengan ikut bergoyang.

Oleh karena tampil begitu memukau dengan membawakan lagu berbahasa Indonesia dan memboyong piala, Marion Jola pun akhirnya panen pujian. Video penampilan Marion Jola dalam MAMA 2018 pun berhasil menjadi trending di YouTube dan menempati posisi ke sembilan.

