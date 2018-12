SEOUL - Aktris Shin Hye Sun mengamankan proyek drama terbarunya untuk tahun depan. YNK Entertainment selaku agensi sang aktris mengungkapkan, Shin akan bermain dalam drama terbaru KBS 2TV, One and Only Love (judul sementara).

Dalam drama tersebut, Shin Hye Sun akan berperan sebagai Lee Yeon Seo, pewaris tahta keluarga kaya yang terkenal cantik. Meski begitu, nasib Lee tak begitu beruntung karena dia kehilangan penglihatannya dalam sebuah kecelakaan.

Akibat kecelakaan itu pula, Lee Yeon Seo harus menghempaskan impiannya menjadi seorang ballerina. Kehilangan penglihatan juga membuat Lee menjadi pribadi yang tertutup, ketus, dan tak mudah percaya kepada orang lain.

Namun, Lee Yeon Seo kemudian bertemu dengan pria bernama Dan yang akan menghangatkan hatinya yang telah membeku. Perlahan, dia mulai percaya pada cinta sejati dan menjadi pribadi yang lebih matang.

Sementara itu, menurut Soompi, tim produksi tengah mendekati Kim Myung Soo atau yang lebih dikenal dengan nama panggung L ‘INFINITE’ untuk memerankan karakter Dan. Belum ada informasi lebih lanjut apakah idol sekaligus aktor itu akan menerima tawaran tersebut.

2018 tampaknya menjadi tahun keberuntungan bagi Shin Hye Sun. Setelah membukukan rating 44,6 persen untuk My Golden Life, dia juga sukses berlakon dalam 30 but 17.

Lewat perannya sebagai Woo Seo Ri, seorang perempuan yang koma selama 13 tahun, drama arahan Jo Soo Won itu sukses menembus rating tertinggi sebesar 11 persen di Korea Selatan. Tak berhenti di dua drama itu saja, Shin Hye Sun juga menjajal kemampuan aktingnya di drama pendek SBS, Hymn of Death.

Nielsen Korea mencatat, drama yang diadaptasi dari kisah tragis percintaan penyanyi sopran pertama di Korea Selatan itu meraih rating nasional tertinggi sebesar 7,8 persen pada minggu pertama penayangannya. Sementara di Seoul, drama itu meraih rating hingga 8,9 persen.

Sementara itu, One and Only Love dijadwalkan tayang pada Mei 2019.

