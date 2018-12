NEW YORK – Chris Hemsworth membagikan foto saat pembuatan film “Men In Black: International” di akun Instagramnya. Melansir NME pada Senin (10/12/18), dalam foto tersebut juga tampak Tessa Thompson yang juga bermain sebagai mitra MIB di Man in Black.

Trilogi asli dimulai pada tahun 1997, dan dibintangi Will Smith dan Tommy Lee Jones sebagai agen J dan K, anggota organisasi rahasia Pemerintah yang bertugas melacak kehidupan asing kriminal.

Film aslinya menghasilkan dua sekuel, masing-masing pada tahun 2002 dan 2012.

Film baru ini tidak akan menampilkan Smith atau Jones dan dikatakan mengikuti rencana peluncuran serupa-premis yang sama, pemeran baru-sebagai franchise Jurassic Park yang baru-baru ini diadopsi dengan Jurassic World.

Berjudul MiB: Internasional, Chris Hemsworth akan membintangi sebagai Agen H, sementara Tessa Thompson akan memainkan Agen P. Emma Thompson akan kembali sebagai Agen O, sementara Liam Neeson, Kumail Nanjiani, Rafe Spall dan Rebecca Ferguson juga akan muncul dalam film.

Chris membagikan sebuah foto pada Jumat (7/12/18), dengan sebuah caption, “#FBF syuting MIB bersama partner saya dalam menjaga galaxy @tessamaethompson di mana kami melawan alien terbaru.

Dari memori, tembakan ini diambil di antara set up ketika kami melihat beberapa aktivitas kriminal di jalanan di London. Kami segera menarik senjata laser kami dan menjatuhkan salah satu sindikat kejahatan terbesar di kota.

"Senang mengatakan jalan-jalan di London sekarang aman lagi. Anda disambut dunia. #MIBInternational @MenInBlack.” tulisnya.

Selain itu, Tessa turut membagikan fotonya bersama Chris yang menampilkan dalam suatu adegan film tersebut.

“#FBF kepada saya & @chrishemworth (‘Fred’ untuk ‘Ginger’ saya) menyelamatkan dunia, YA, walaupun terdapat pasir di sepatu kami. Juga, ini merupakan hari Jumat biasa untuk para pembela galaksi - itulah mengapa kami kehilangan jaket - yang sangat berguna karena kami berada di Sahara. #MIBInternational @meninblack”

Meskipun belum ada teaser resmi yang dirilis, namun penggemar dapat menebak-nebak apa saja yang akan terjadi di film tersebut. Baik Thompson dan Hemsworth telah berbagi banyak foto di balik layar saat proses syuting mereka.

Tetapi ini, tentu saja, adalah tampilan pertama di dunia pada duo pengganggu alien yang beraksi. Sejauh ini, tidak banyak yang diketahui tentang film ini.

Film yang disutradarai oleh F. Gary Gray ini akan dirilis pada 14 Juni 2019 .

