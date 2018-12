JAKARTA - Prestasi membanggakan kembali ditoreh oleh Marion Jola. Tak tanggung-tanggung, kali ini wanita yang akrab disapa Lala itu meraih penghargaan dalam kategori Best New Asian Artist Indonesia dalam Mnet Asian Music Award (MAMA) 2018 di Korea Selatan, Senin (10/12/2018).

Prestasi besar Lala ini tak hanya membuat bangga dirinya namun juga para musisi Tanah Air. Mereka nampak berbondong-bondong memberikan ucapan selamat melalui kolom komentar di unggahan gadis asal Kupang tersebut.

Seperti Rayi Putra, personel RAN yang juga berkolaborasi dengan Lala dalam single bertajuk Jangan. Selain mengucapkan selamat, Rayi berpesan agar dara 18 tahun itu tetap rendah hati.

"Wow selamat Lala! Awal karier yang luar biasa! Terus berkarya dan tetap rendah hati ya," tulis Rayi melalui akun Instagramnya.

Hal serupa juga dilakukan oleh personel RAN lainnya yakni Nino. Bahkan Nino mengatakan dirinya tak sabar dalam penyelesaian proyek album perdana gadis berkulit eksotis ini.

"Hati terbang ke awan, kaki harus tetap menjejak ke tanah ya Joli. Proud of you, enggak sabar menyelesaikan albumnya," ujar Nino.

Kebanggaan juga nampaknya dirasakan oleh Maia Estianty yang sempat menjurikan Lala saat menjadi kontestan Indonesian Idol. Bahkan, Maia telah melihat bakat luar biasa dar Marion Jola.

"Congratulation from the moment i first saw you, i already had a feeling that you had extraordinary talent (Selamat, dari awal pertama saya melihat kamu, saya merasa kamu memiliki talenta yang luar biasa)," tulis Maia.

Marion Jola baru saja menerima penghargaan sebagai artis pendatang baru terbaik. Tak lama setelah menerima tropi kebanggaan tersebut, Lala pun mengabadikan dalam bentuk foto dan mengunggahnya di Instagram.

Ternyata, sebelum menjadi nominasi dalam penghargaan tersebut, Lala sudah lebih dahulu menjadi penggemar acara itu. Ia pun merasa terberkati atas pencapaian membanggakan tersebut.

"Here's for dream, hardwork and love. I love you all. Been MAMA fans since 2013 and now being able to hold the Thropy, Best New Asian Artist Indonesian. Super happy and grateful (Ini untuk mimpi, kerja keras dan cinta. Aku cinta kalian semua. Aku sudah menjadi fans MAMA sejak 2013 dan sekarang aku bisa menggenggam tropi untuk artis pendatang baru Asia Indonesia. Aku sangat senang dan merasa terberkati)," tulis Lala dalam unggahannya di Instagram seperti diktuip Okezone.

(edh)