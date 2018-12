SEOUL- Rangkaian ajang penghargaan Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2018 resmi dimulai di Korea. Acara tersebut digelar di Dongdaemun Design Plaza, Seoul pada Senin, 10 Desember 2018.

Para pemenang pun diumunkan malam itu dari mulai penghargaan Best New Artist hingga DDP Best Trend. Namun seperti tahun sebelumnya, para penggemar kembali protes terhadap pemenang Best New Female yang tahun ini dimenangkan IZ*ONE.

Banyak yang menilai hal itu tidak adil lantaran publik menilai (G)I-DLE lah yang layak mendapatkan penghargaan tersebut. Pendapat itu didasarkan pada hasil voting di web Mnet.

Melansir Allkpop, Selasa (11/12/2018), menurut hasil voting yang dilakukan secara online, girl group Cube Entertainment, (G)I-DLE sukses menempati urutan pertama dengan memperoleh suara sebanyak lebih dari 50 persen. Sementara IZ*ONE hanya mendapatkan suara sebanyak 17,64 persen.

Hasil voting online memang bukan satu-satunya faktor yang digunakan untuk menentukan pemenang. Ada banyak faktor lain seperti evaluasi para ahli, angka penjualan album dan lain sebagainya yang juga dijadikan bahan pertimbangan.

Untuk itu, pihak Mnet pun langsung angkat bicara. Mereka membantah tuduhan adanya manipulasi pemenang untuk kategori Best New Female Artist.

"Memang benar bahwa (G)I-DLE mendapatkan banyak vote secara online. Tapi, mereka kalah jauh dalam hal penjualan album. Tidak ada manipulasi atau campur tangan orang dalam dalam award ini," bantah perwakilan Mnet.

Seperti diketahui (G)I-DLE sudah memulai debut pada 2 Mei 2018 dan dinobatkan sebagai Rookie Monster mengingat popularitasnya yang meroket di awal debut. Grup beranggotakan Miyeon, Minnie, Soojin, Soyeon, Yuqi, dan Shuhua itu meluncurkan mini album debutnya bertajuk ‘I Am’ dengan lagu andalan ‘LATATA’.

Belum lama ini, pada 14 Agustus 2018, (G)I-DLE kembali merilis lagu baru yang berjudul Hann (Alone). Lagu tersebut berhasil mendapatkan posisi tertinggi mereka di Billboard World Digital Song Sales Chart, yakni di posisi kedua.

Sementara girlgroup IZ*ONE baru saja memulai debutnya pada 29 Oktober 2018. Grup jebolan ajang survival milik Mnet Produce 48 ini sukses memulai debut dengan lagu La Vie En Rose. Beranggotakan 9 member asal Korea dan 3 member asal Jepang, membuat grup IZ*ONE harus melakukan debutnya juga di Negeri Sakura.

Grup non permanen ini rencananya akan melakukan kegiatannya di Korea dan Jepang selama 2,5 tahun yang artinya lebih lama dari IOI, yang hanya 7 bulan, dan Wanna One yang kontraknya habis setelah 1,5 tahun.

