SEOUL - Kabar tak menyenangkan datang dari Bangtan Boys (BTS). Usai memanjakan ARMY, sebutan fans BTS, dalam konser mereka di Taiwan, Jungkook cs dilaporkan mengalami kecelakaan mobil.

Melansir Allkpop, Senin (10/12/2018), kabar kecelakaan mobil BTS ini pertama kali dilaporkan oleh media lokal China Times. Dalam laporannya China Times menyebut jika kecelakaan mobil terjadi di jalan tol dari venue konser, Taoyuan International Baseball Stadium menuju hotel tempat BTS menginap.

Sejumlah kendaraan terlibat dalam kecelakaan mobil tersebut, termasuk van yang ditumpangi BTS dan sebuah taksi. Belum ada detail lebih jauh tentang apa penyebab kecelakaan beruntun tersebut.

Saksi mata yang ada di lokasi juga belum bisa mengonfirmasi apakah kecelakaan itu disebabkan oleh kendaraan fans yang mengikuti mobil BTS. Sejauh ini pernyataan yang muncul hanya mengatakan jika gerakan dari mobil yang ada di depan menyebabkan tabrakan dengan kendaraan di belakangnya, termasuk van BTS.

BigHit Entertainment selaku agensi BTS pun masih belum memberikan konfirmasi apapun terkait kecelakaan mobil yang dialami sang artis. Namun, Live Nation selaku promotor konser BTS di Taiwan mengatakan jika kecelakaan yang terjadi merupakan kecelakaan kecil yang tidak membahayakan nyawa member.

are you fucking serious right now are you fucking kidding me right now my boys BTS got into a fucking car accident because of you sasaeng stalking "fans" i swear to god if one of my boys have a scratch you're dead i will have you on my radar i will find you— gotnojams?¿ (@kimmyykiki) December 9, 2018