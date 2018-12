SEOUL - Setelah resmi mundur dari mega-proyek Prometheus: War of Fire, pada 27 November 2018, Jin Goo akhirnya berlabuh pada drama terbaru JTBC, Legal High. Dalam drama itu, dia akan beradu akting dengan aktris muda Seo Eun Soo.

Menurut perwakilan staf produksi, Jin Goo akan berperan sebagai Go Tae Rim, seorang pengacara yang dikenal arogan dan berlidah tajam. Meski begitu, Go dikenal sangat piawai dalam menangani berbagai kasus hukum dengan tingkat kemenangan kasus sebesar 100 persen.

Go adalah seorang pengacara yang meyakini bahwa setiap kasus hadir untuk dimenangkan. Sementara kekalahan berarti saatnya dia pensiun menjadi pengacara. Namun untuk bisa mendapatkan talenta Go Tae Rim, setiap kliennya harus membayar sangat mahal.

Sementara Seo Eun Soo yang terakhir bermain dalam serial The Smile Has Left Your Eyes dan webseri Top Management, akan berperan sebagai Seo Jae In. Ia dikisahkan sebagai pengacara muda yang tak memiliki rekam jejak mumpuni dalam bidang akademis.

Meski begitu, Seo Jae In adalah seorang pengacara yang yakin pada hukum yang berlaku dan berusaha menegakkan keadilan. Namun ketika dia dihadapkan pada kenyataan bahwa ‘pengacara yang tak berguna adalah yang tak mampu memenangkan kasus’, dia pun memutuskan bergabung dengan Go Tae Rim.

Staf produksi Legal High menjanjikan, penonton akan tertawa menyaksikan akting Jin Goo dan Seo Eun Soo dalam drama ini. “Tolong nantikan transformasi kedua aktor ini lewat lakon mereka,” ungkap sumber tersebut seperti dikutip dari Soompi, Senin (10/12/2018).

Drama yang diadaptasi dari serial Jepang produksi tahun 2012 dengan judul yang sama itu akan tayang perdana di JTBC, pada Februari 2019.*

(SIS)