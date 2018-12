JAKARTA - Artis Clarie Cutie yang selama ini dikenal akrab dengan dunia akting dan menyanyi rupanya juga memiliki kesibukan lain di dunia sanggar khususnya tari. Ya, pemain film Koki Koki Ciliki tersebut belum lama ini ikut terlibat dalam pertunjukan kolosal bertajuk 'Once Upon a Time lewat sanggar Wild Mild.

Rupanya, Clarie Cutie yang bekerja sama dengan mantan atlet artistic dan aerobic sport Inggrid Widyati ini mengaku cukup menikmati perannya di dunia tari.

Clarie mengutarakan, dirinya berpartner dengan sanggar Wild Mild yang dipimpin mantan atlet Inggrid Widyati.

"Hampir satu tahun ini, saya aktif disanggar bekerja sama dengan tante Inggrid. Lewat sanggar ini, saya pengin anak-anak Indonesia memiliki kepercayaan diri yang kuat dan bisa mengembangkan bakat yang ada dalam dirinya," ucap Clarice Cutie, seusai tampil dan menggelar acara kolosal dance yang diikuti 150 penari anak.

Seusai berlatih dance, mereka diharapkan bisa lebih percaya diri dan tampil dihadapan orang banyak tanpa ada rasa malu-malu.

Clarie bahkan mengaku banyak hal positif yang didapatkan saat ikut dalam sanggar tersebut, termasuk memupuk rasa percaya diri di hadapan publik.

"Wah, jadi, seusai mereka berlatih di sanggar, mereka harus tampil membawakan tari-tarian atau melakukan salto yang sudah diajarkan di hadapan penonton," terang Clarie.

Bukan tanpa alasan Clarie ikut dalam dunia tari, ia mengaku ingin memberikan banyak hiburan positif pada anak-anak seusianya.

Yah, jadi alasannya itu. Saya pengin, anak-anak tetap punya hiburan yang sesuai usianya," tutupnya.

Nama Clarie Cutie sendiri sudah cukup familiar di industri hiburan. Ia dikenal lewat perannya di film Koki Koki Cilik dan pemilik single 'Don't Worry Sahabatku' dan sukses meng-cover lagu-lagu seperti Flashlight (Jessie J), See You Again (Charlie Puth), Almost is Never Enough (Ariana Grande).

(edh)