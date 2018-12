SEOUL – Salah satu anggota Super Junior, Ryeowook, menunda perilisan album solonya, "Drunk on Love". Mengutip Soompi, Label SJ mengumumkan pernyataan mengenai penundaan ini pada Senin (10/12/2018).

Label rekaman yang dikhususkan untuk uper Junior ini menyatakan bahwa Ryeowook jatuh sakit sebelum tanggal perilisan albumnya. Usai pulang dari Bangkok akhir pekan lalu, Ryeowook dikabarkan terserang demam.

“Halo, ini Label SJ. Pernyataan ini untuk memberi tahu Anda bahwa perilisan mini album kedua Ryeowook, 'Drunk on Love' yang dijadwalkan untuk jam 6 sore pada tanggal 11 Desember, serta showcase album harus ditunda," umum Label SJ.

“Ryeowook terbang ke Bangkok, Thailand pada 7 Desember untuk menghadiri Festival Musik Internasional MAYA 2018. Ketika dia pulang kembali ke Korea pada 10 Desember pagi, dia langsung ke rumah sakit karena demam tinggi," lanjut Label SJ.

Menurut keterangan, Ryeowook didiagnosa menderita influenza A yang menular. Karena itu, dokter menyarankan idol 31 tahun tersebut untuk istirahat selama beberapa waktu.

“Oleh karena itu, Label SJ telah membuat keputusan untuk menunda perilisan mini album Ryeowook menjadi 2 Januari. Kami akan segera kembali dengan pemberitahuan untuk showcase-nya juga," papar Label SJ.

"Kami telah membuat keputusan ini untuk melindungi kesehatan artis kami dan mencegah setiap situasi yang mungkin terjadi di acara karena sifat virus flu yang menular," pungkas Label SJ.

Sebelumnya pada tanggal 5 Desember 2018, Ryeowook sudah merilis teaser dari video music ‘Drunk on Love’. Album solo keduanya ini awalnya direncanakan akan rilis pada 11 Desember 2018.

Ryeowook juga akan merilis dua MV unik untuk comeback-nya. Teaser musik video itu berisi kumpulan momen dari video title track 'I'm Not Over You' serta MV 'Drunk In The Morning'. Hal ini juga mengisyaratkan penggemar mengenai alur cerita yang terhubung dalam dua MV yang akan datang.

