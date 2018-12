LOS ANGELES - Trailer Avengers: Endgame telah dirilis dan meninggalkan banyak pertanyaan. Seperti sebelum-sebelumnya, trailer Avengers: Endgame langsung menjadi perbincangan hangat publik seluruh dunia.

Berbagai pertanyaan dilontarkan oleh fans, mulai dari mungkinkah Tony Stark selamat dari luar angkasa hingga bagaimana Ant-Man bisa lolos dari Quantum Realm. Satu pertanyaan lain yang paling banyak dilontarkan penggemar adalah status Shuri.

Walaupun tak terlihat di akhir Infinity War, namun dunia meyakini jika Shuri tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dimusnahkan oleh Thanos. Apalagi Angela Bassett, pemeran Ratu Ramonda telah mengatakan jika mereka lolos dari serangan Thanos.

Tapi Joe Russo selalu menolak berkomentar apakah Shuri masih hidup di Avengers 4. Saudara Anthony Russo ini mengatakan bahwa ia akan memberikan spoiler jika mengungkapkan apa yang terjadi pada Shuri.

Dalam trailer pertama Endgame sendiri, sosok Shuri sempat muncul. Gambar adik T'Challa itu muncul di layar yang sedang dipandang oleh tim Avengers yang selamat. Walaupun tak jelas, tapi beberapa meyakini bahwa mereka yang muncul di layar tersebut adalah orang-orang yang menjadi korban jentikan jari Thanos.

Jika Shuri memang mati, maka itu berarti Vision juga akan mati dan akan tetap seperti itu. Seperti yang kita ingat, Shuri memegang peranan penting dalam status Vision di Infinity War. Ketika Bruce Banner menyerah untuk menyelamatkan Vision, Shuri menemukan jalan keluarnya.

Ketika Corvus Glaive menyerang laboratoriumnya, sepertinya Shuri berhasil menyimpan data Vision sebelum dihancurkan. Jika kita menganggap bahwa Shuri mengunduh pikiran Vision dalam jumlah yang cukup untuk berhasil menciptakannya kembali, maka itu berarti ada potensi bagi Vision untuk dibangkitkan kembali.

Can we talk about this real quick? Because everything I've seen has said that Shuri survived the Snap and she was gonna play a huge part in Endgame, but that little red word beneath her name tells me otherwise. This just hit me hard @letitiawright @Russo_Brothers pic.twitter.com/YdBiwD0BnZ— hannah, the writer (@pintsizeddemon) December 8, 2018