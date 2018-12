JAKARTA - Rapper, penulis lagu, serta anggota dari grup musik Winner, Song Min-Ho, atau yang akrab disapa Mino, berhasil menggeser posisi Jennie BLACKPINK yang minggu lalu bertengger di posisi pertama. Tergesernya Jennie ke posisi dua, membuat Twice yang sejak beberapa minggu lalu betah berada di tangga lagu teratas, terpaksa turun ke peringkat tiga dengan Yes or Yes.

Sementara itu, Paul Kim dan IU tetap betah berada di posisi ke empat dan ke lima dengan lagu andalan mereka Me After You dan BBI BBI. Sedangkan Fall In Fall dari Vibe diketahui naik satu peringkat dan menyingkirkan BtoB dengan Beautiful Pain.

Spring Breeze dari Wanna One nyatanya tak dapat bertahan lama di posisi teratas tangga lagu Korea pekan ini. Ia diketahui harus turun lima peringkat ke posisi delapan.

Sementara itu NU'EST W diketahui menduduki peringkat ke sembilan, dan mampu menggeser posisi K.Will yang berada di posisi 10.

Berikut tangga lagu Korea versi Okezone, Minggu 9 November 2018 :

1. Mino WINNER - FIANCÉ

2. Jennie Black Pink - SOLO

3. TWICE - YES or YES

4. Paul Kim - Me After You

5. IU - BBI BBI

6. Vibe - Fall In Fall

7. BtoB - Beautiful Pain

8. Wanna One - Spring Breeze

9. NU'EST W - HELP ME

10. K.Will - Beautiful Moment

(aln)