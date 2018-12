SEOUL – Girlband asal Korea Selatan, BLACKPINK akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik Indonesia. Selain paras dari setiap member yang cantik dan seksi, mereka juga terkenal dengan talenta yang bagus.

Baca Juga: Lisa 'BLACKPINK' Dikonfirmasi Hadiri Peresmian YG Entertainment Official Shop di Jakarta

Salah satu membernya, Lisa, diketahui memiliki talenta dance dan rap yang sangat keren. Ia bahkan bisa mempelajari suatu gerakan tarian hanya dengan sekali melihatnya. Selain itu, idol kelahiran 1997 ini juga mengaku menguasai empat bahasa, yakni Thailand, Korea, Jepang, dan Inggris.

Wanita cantik ini mengakui kemampuan berbahasanya saat menghadiri salah satu acara variety show yang ditayangkan di salah satu stasiun televise Korea, JTBC. Saat itu ia mengungkapkan, “Aku orang Thailand yang menguasai empat bahasa, Thailand, Korea, Inggris, dan Jepang.”

Kemampuan berbahasa Lisa itu memang sudah terbukti. Selain Korea dan Thailand, sudah sering kali dia berbicara dalam bahasa Inggris. Pun begitu dengan Jepang, mengingat BLACKPINK belum lama ini mulai aktif di Negeri Sakura.

Lisa sendiri memiliki seorang ayah yang berprofesi sebagai chef professional yang sangat terkenal. Ia adalah Marco P. Brüschweile, warga Swiss berusia 60 tahun. Karena memiliki seorang ayah yang berasal dari Swiss, Lisa tentu menguasai bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan ayahnya.

Bersama dengan BLACKPINK, di tahun 2017, Lisa merilis single As If It’s Your Last di Korea, dan berhasil menduduki peringkat satu di Billboard’s World Digital Song. Lagu ini juga menajdi salah satu single debut BLACKPINK di Jepang.

Mereka menggelar showcase di Nippon Budokan, Tokyo, Jepang. Acara itu pun dihadiri oleh 14.000 Blink (penggemar BLACKPINK).

Baca Juga: Lama Tak Terdengar Kabar, Risty Tagor Punya Anak Lagi?

Sejak saat itu, para member mempelajari bahasa Jepang demi berkomunikasi dengan Blink yang ada di Jepang. BLACKPINK juga meluncurkan beberapa lagu mereka yang dinyanyikan dalam bahasa Jepang.

(LID)