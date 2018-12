LOS ANGELES - Natal menjadi momen yang sangat dinantikan oleh sebagian orang khusunya umat kristiani. Tak terkecuali para selebriti Hollywood yang sudah tidak sabar untuk merayakan hari raya natal.

Seperti bintang Keeping Up With the Kardashian, Kourtney Kadarshian yang baru saja mengunggah foto Polaroid dirinya di Instagram.

Dalam foto yang diunggah, ia terlihat yang mengenakan piyama putih dengan motif rusa dan pohon natal dan menuliskan kalimat "Selamat pagi" dalam captionnya.

Beberapa hari setelah Thanksgiving, ia juga berbagi foto dirinya yang sudah semangat menyambut Natal.

Dalam foto yang diunggahnya Kourtney duduk di kursi samping kolam renangnya dengan mengenakan bikini serta kacamata hitam dan terlihat memegang laptop.

Ia juga menuliskan caption "Belanja Natal". Hal itu mengisyaratkan dirinya sudah mempersiapkan keperluan natal tahun ini.

Minggu ini mungkin jadi hari yang sibuk bagi kakak tertua keluarga kadarshian tersebut.

Tak hanya sibuk dengan liburannya di Bali pada bulan Oktober lalu serta belanja untuk Natalnya yang mungkin dia lakukan juga. Kemarin, ia dan adiknya Kim Kardashian mengadakan pesta ulang tahun bersama untuk anak-anak mereka, Reign Disick dan Saint West, yang akan berusia 4 dan 3 tahun.

Dalam ulang tahun tersebut ia dan Kim mengangkat tema Tarzan dengan dekorasi yang sangat luar biasa bahkan ada monyet sungguhan juga.

Kourtney pasti tahu bagaimana cara masuk dalam semangat liburan, tidak peduli musimnya. Dia juga selalu memepersipakan kostum terbaiknya dalam setiap acara seperti datang Halloween dengan anak-anaknya.

Tak hanya itu, keluarganya yang lain juga menggunakan kostum yang memukai dalam cara tersebut yaitu dengan mengenakan sayap Victoria Secret.

Baru-baru ini Kourtney juga terlihat menghadiri pesta ulang tahun Luka Sabbat yang mana keduanya dikabarkan memiliki hubungan asmara. Meski terpaut usia 19 tahun, ibu dari tiga anak itu mengaku merasa baik dengan hubungan yang dijalaninya.

