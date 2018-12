JAKARTA – Ed Sheeran akhirnya menepati janjinya untuk menggelar konser di tanah air. Pelantun lagu Shape Off You akan menyapa penggemarnya konser bertajuk Divide World Tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, pada 3 Mei 2019 mendatang.

Sayangnya euforia konser Ed Sheeran harus diwarnai dengan kesedihan penggemarnya yang curhat di media sosial karena kesulitan untuk mendapatkan tiket sang idola.

Tepatnya Rabu, 5 Desember lalu beberapa keluhan pun dituliskan mereka yang belum bisa mendapatkan konfirmasi tiket Ed Sheeran. Padahal beberapa diantaranya sudah membayar tiket dengan harga mahal.

“What is this, dear @tokopedia ? Worst ticketing system #EdSheeranJakarta,” tulis Leo di twitter, Rabu (5/12/2018).

Leo pun mengunggah sebuah foto dimana transaksinya yang hampir Rp 12 juta pun selalu gagal. Admin Tokopedia pun menjawab jika pihaknya akan segera bertanggung jawab untuk mengembalikan tiket.

Namun, bukan soal mengembalikan tiket, Leo justru mempertanyakan sistem tiket yang dikelola oleh penyelenggara.

Sama seperti Leo, Vinenska juga sempat mengalami kesulitan dalam mencari tiket konser Ed Sheeran. Dia pun membandingkan mengapa konser semegah itu harus ditangani oleh penyedia tiket yang baru di bidang tersebut.

“When Ed Sheeran about to have his biggest concert in Jakarta, and he decided to team up with a marketplace who's new for the event ticketing business, crash happened, poke to Tokopedia,” tulisnya di hari yang sama.

Beruntung, pada sore harinya masalah tersebut perlahan bisa teratasi. Beberapa diantaranya pun sukses untuk mendapatkan tiket konser Ed Sheeran.

“Setelah pergulatan dengan server @tokopedia yg sempat down, I finally will see you in May, @edsheeran! Yayyy!” tulis Nadya Anidnya.

Berdasarkan pemantauan Okezone, Kamis (6/12/2018) tiket Ed Sheeran untuk kategori 6 yang berada di tribun atas seharga Rp 550.000 sudah terjual habis.

Sementara itu untuk kategori lainnya seperti kategori 5b (Rp 850.000) berada di tribun atas, kategori 4 (Rp 1,25 juta) di tribun bawah, kategori 3 (Rp 1,6 juta) di belakang mixer FOH (engineer spot), kategori 2 (Rp 2,1 juta) di tribun bawah (kanan - kiri panggung), serta yang termahal kategori 1 (Rp 2,6 juta) di area depan panggung masih tersedia.

